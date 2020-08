Pixel 5 i 4a 5G na przecieku

Premiera Pixela 4a miała miejsce zaledwie na początku sierpnia, ale Google nie próżnuje – wraz z nią zapowiedziało także dwa kolejne smartfony. Do tej pory były one owiane mgłą tajemnicy, lecz teraz zostały uchwycone na fotografii.

Zdjęcie zostało opublikowane na portalu społecznościowym Reddit. Przedstawia ono Pixela 5 w czarnej obudowie i Pixela 4a 5G o białej szacie kolorystycznej. Obydwa telefony wyposażone są w podwójny aparat, czytnik linii papilarnych umieszczony w tylnej części obudowy i boczne przyciski, a zdobi je klasyczne logo Google. Podobnie jak Pixel 4 i 4a, telefony nie otrzymały charakterystycznego dla poprzednich generacji wykończenia o dwóch fakturach.



Post opisywał także domniemane specyfikacje obydwu modeli. Według niego 5 i 4a 5G będą działały na Snapdragonie 765G; flagowy telefon otrzyma 8 GB pamięci RAM i akumulator o pojemności 4000 mAh, a Pixel 4a 5G – 6 GB i 3800 mAh. Ten pierwszy będzie nieco mniejszy, ale za to z odświeżaniem ekranu 90 Hz; drugi model otrzyma najprawdopodobniej wyświetlacz o przekątnej 6,1-6,2 cali. Tylko większy model ma mieć minijacka.



Google nie odniosło się do przecieków – wiemy jedynie, że według oficjalnych zapowiedzi nowe telefony z 5G trafią do sprzedaży jesienią, a ich ceny będą zaczynały się od 500 USD (ok. 1 860 PLN). Premiera urządzeń zapowiedziana jest na koniec września.