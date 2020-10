Pierwsze moduły DDR5 RAM zaprezentowane

Nie tylko procesory i karty graficzne przechodzą ciągłą ewolucję – tyczy się to także innych grup podzespołów. Koreańska firma SK Hynix zaprezentowała właśnie pierwsze komercyjnie dostępne moduły RAM zgodne z nowym standardem DDR5, chociaż na ich pojawienie się na rynku będziemy musieli poczekać.

Standard DDR5 różni się od powszechnie wykorzystywanego DDR4 przede wszystkim przepustowością – domyślnie ma on osiągać nawet 6400 Mb/s. Pamięci zaproponowane przez SK Hynix oferują nieco mniejszą wartość 5600 Mb/s, ale wynik ten wciąż jest imponujący; moduły są 1,8 razy szybsze od tych dostępnych na rynku. Na dodatek zużywają one mniej prądu niż poprzednia generacja; producent szacuje, że oszczędność energii będzie kształtowała się na poziomie 20%. Technologia pozwala także na tworzenie pojedynczych modułów do nawet 128 GB.



Pamięci RAM od SK Hynix trafią najpierw do partnerów handlowych producenta, którzy wykorzystają je do stworzenia rozwiązań biznesowych, na przykład dla centrów danych. Firma szacuje, że pierwsze komercyjne egzemplarze pamięci pojawią się na rynku w trzecim kwartale przyszłego roku, ale to, czy zdobędą one popularność, będzie zależało od wielu czynników. Najważniejszym z nich jest wsparcie sprzętowe – Intel zadeklarował, że nadchodzące generacje jego podzespołów będą kompatybilne z DDR5, ale na razie nie trafiły one na rynek, zaś AMD milczy na ten temat. Zanim standard rozpowszechni się na dobre i trafi do naszych urządzeń, minie zatem jeszcze sporo czasu.