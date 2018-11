Samsung prezentuje składany telefon z ekranem Infinity Flex

Chyba żadna premiera ostatnich miesięcy nie była tak wyczekiwana, jak ta. Samsung nareszcie pokazał światu swój telefon ze składanym ekranem. Nie wiemy o nim jeszcze wszystkiego, ale podczas deweloperskiej konferencji SDC 2018 producent postanowił uchylić rąbka tajemnicy odnośnie technologii, w której wykonane są wyświetlacze.

Składany Samsung Galaxy tak naprawdę wyposażony jest w dwa ekrany. Ten zewnętrzny, nieco wydłużony, ma przekątną 4,58 cala, rozdzielczość 1 960 x 840 i zagęszczenie pikseli 420 dpi. Użytkownik będzie korzystał z niego przy złożonym telefonie. Gdy rozłoży on smartfon jak książkę, otrzyma do dyspozycji drugi, główny ekran o budzącej respekt przekątnej 7,3 cali, rozdzielczości 2 152 x 1 536 i 420 dpi.

Aby zachować płynność składania, wewnętrzny wyświetlacz został pokryty polimerową warstwą o wysokiej giętkości i przymocowany za pomocą elastycznego spoiwa tak, aby nie odkleił się podczas korzystania z telefonu. Technologię tę Samsung określił mianem Infinity Flex. Poza tym specyfikacja techniczna składanego Galaxy pozostaje tajemnicą, a na jej poznanie będziemy musieli poczekać kolejne kilka miesięcy – wtedy urządzenie będzie miało pełną premierę.

Ze względu na wielkość ekranu głównego modyfikacji musiał ulec również interfejs użytkownika. Samsung One UI to następca TouchWiza UX zaprojektowany z myślą o coraz większych wyświetlaczach i wielozadaniowości. Umożliwi on podział ekranu na dwie części – w górnej będzie znajdował się podgląd zawartości, a interaktywny będzie tylko dolny panel, do którego łatwo dosięgniemy kciukiem. Podstawą nowego interfejsu jest Android 9.0 Pie, a charakterystyczne dla niego zaokrąglone rogi okien pojawią się również w One UI. Na dodatek kolor interfejsu ma pasować do barwy obudowy.

Samsung One UI będzie dostępny nie tylko na składanym smartfonie, ale także na Galaxy S9 i S9+. Już w tym miesiącu będziemy mogli przetestować go na własnych telefonach – program beta testów obejmuje kilka państw, w tym Polskę. Potrwa on najprawdopodobniej do stycznia 2019 roku.

Poza składanym smartfonem Samsung zaprezentował kilka innych ciekawych nowości, na przykład nową rodzinę ekranów Infinity. Będą się one różniły… kształtem wcięcia: Infinity U będzie miał niewielki owal otaczający kamerkę, V otrzyma kanciastą obwódkę, O – całkowite wycięcie w kształcie koła a New Infinity pozostanie bez wcięcia. Ponadto wirtualny asystent Bixby już wkrótce zamieszka na urządzeniach zewnętrznych producentów: Samsung zdecydował się na otwarcie swojego ekosystemu na przykład dla celów smart home.