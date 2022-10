Październik 2022, 10/2022

Ach październik. Miesiąc ósmy – chyba, że wierzycie tym kłamliwym Rzymianom. Liście stają się bursztynowe, wszyscy rzeźbią dynie, piją pumpkin spice latte i… noce przychodzą coraz wcześniej, oficjalnie skracając to, co latem utrzymywało nas poza domem. Przez większość lat spędzanie tak dużo czasu w czterech ścianach wyzwalało we mnie najgorsze nawyki, na czele z katowaniem się muzyką Joy Division i The Cure, ale dziwnie pogodziłem się z tym, że w tym roku będę domatorem. Co kryje się za tym spokojem? Medytacja? Nie. Żelki CBD? Nie bardzo. W rzeczywistości mój nowo odnaleziony zen pochodzi z faktu, że znów wspinam się w rankingu PSN, grając w nowości, przy okazji testując telewizory, soundbary, dyski… Krótko mówiąc, czuję, że spędzę całą jesień z psami i padem pod kocem.

Ostatnio pojawiło się również wiele innych technologii. Apple właśnie wypuściło swojego ekscytującego iPhone’a 14 Pro z „wyspą” zamiast notcha, AirPods Pro 2 oraz ultra-wytrzymały Watch Ultra, wieńcząc przełomowy rok dla marki. O nim w całości przeczytasz oczywiście w specjalnie na tę okoliczność przygotowanym artykule.

To jednak nie koniec materiałów, które dla ciebie przygotowaliśmy. Jednym z nich jest artykuł poświęcony sytuacji samochodów elektrycznych w Polsce. Czy to już moment, w którym warto w nie zainwestować? A jeśli tak, to jakie auto wybrać i ile to właściwie będzie kosztować? Odpowiadam na te i inne pytania w specjalnym raporcie.

Jak zwykle co czytać będą mieli miłośnicy testów. Na warsztat „T3” trafiła np. nowa Roomba i1, czyli robot odkurzający, który nie zrujnuje portfela, w przeciwieństwie do niesamowitego, małego OLED-a od Sony pod postacią modelu XR-42A90K. Wśród innych testowanych gadżetów warto wymienić premierowy subwoofer Sonos Sub Mini, dysk WD_Black P40, Macbooka Air z procesorem M2, smartfona Nothing Phone (1) czy słuchawki od Jabry i Sennheisera.

Miłośnicy rozrywki powinni z kolei zwrócić uwagę na recenzję remastera (remake’u?) The Last of Us i szczególną premierę na platformie HBO Max!

Zapraszam do lektury,

Marcin Kubicki

Redaktor naczelny