Oryginalne FarmVille zostaje zamknięte

Swego czasu nie dało się wejść na Facebooka bez setek notyfikacji proszących o dołączenie do tej prostej gry we Flashu. FarmVille przez kilka lat było fenomenem, a okazuje się, że niektórzy użytkownicy grają w niego do dziś. Po 11 latach nadszedł czas na zakończenie zabawy w farmera.

Decyzja podyktowana jest zakończeniem wsparcia dla Adobe Flash – deweloper już od kilku lat zapowiadał, że wraz z końcem bieżącego roku oprogramowanie to zostanie wycofane z użytku. Na dodatek Facebook potwierdził, że w tym samym momencie portal przestanie obsługiwać aplikacje we Flashu. Oznacza to, że 31 grudnia 2020 roku stanie się ostatnim dniem, w którym będzie można zagrać w FarmVille i inne podobne gry na Facebooku.



Ta prosta gra o rozbudowie własnego gospodarstwa pojawiła się na portalu w 2009 roku i niemal od razu zdobyła sporą popularność – swego czasu grało w nią nawet 30 milionów użytkowników dziennie. Chociaż sama rozgrywka była mocno uproszczona i w dużej mierze opierała się na czekaniu na zregenerowanie sił postaci lub wybudowanie budynku (lub uiszczeniu odpowiedniej opłaty, by móc grać dalej bez przerw), przyciągała ona graczy na setki godzin. Jak to ze wszystkimi trendami bywa, popularność FarmVille stosunkowo malała, ale nie znikła całkowicie – na chwilę obecną wciąż ma ona aktywnych użytkowników.



Osoby grające w FarmVille w 2020 roku mają trzy miesiące na pożegnanie się z grą. 17 listopada zamknięty zostanie system mikropłatności, a 31 grudnia – sam tytuł. Jeśli mimo tego komuś będzie przykro żegnać się z wirtualnym gospodarstwem, deweloper gry, Zynga, obiecuje, że ostatnie tygodnie spędzone w towarzystwie gry mają być wyjątkowe, a już wkrótce ukaże się FarmVille 3 na urządzenia mobilne.