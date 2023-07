OPPO piąty rok z rzędu partnerem Wimbledonu

Już piąty rok z rzędu OPPO jest oficjalnym partnerem turnieju Wimbledon. Tym samym kolejny raz smartfony OPPO posłużą do pokazania inspirujących momentów z trawiastych kortów, a producent uhonoruje nagrodą OPPO Breakthrough Inspiration Ahead Award młodego gracza, który szczególnie wyróżni się podczas tegorocznych rozgrywek.

Tegoroczna edycja najstarszego i najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego na świecie – Wimbledon, rozpocznie się 3 lipca i potrwa 13 dni. Po raz piąty oficjalnym partnerem będzie marka OPPO i to za pomocą jej smartfonów rejestrowane będą najlepsze momenty z trawiastych kortów. Pomogą w tym profesjonalne technologie obrazowania i rozwiązania AR, które znajdziemy m.in. we flagowym smartfonie OPPO Find N2 Flip.

OPPO po raz kolejny przyzna nagrodę OPPO Breakthrough Inspiration Ahead Award dla młodego gracza, który wyróżni się podczas turnieju, dokonując przełomu w swojej karierze. Zwycięzcę wybiorą fani tenisa i nowych technologii w głosowaniu, które odbędzie się w mediach społecznościowych turnieju Wimbledon. W myśl motta „Inspiration Ahead” nagroda, która od 2019 roku została przyznana już trzy razy, ma zachęcić tenisistę/tenisistkę do osiągania kolejnych celów na kortach tenisowych.

W 2022 roku nagrodzony został Carlos Alcaraz, hiszpański tenisista oraz najmłodszy zwycięzca turnieju ITF Futures od czasu Rafaela Nadala. W poprzednim roku zwyciężył w rozgrywkach singlowych podczas wielkoszlemowego US Open, awansując na pozycję lidera w rankingu singlowego ATP, tym samym stając się najmłodszą osobą, która tego dokonała. Do poprzednich laureatów należą również Emma Raducanu – brytyjska tenisistka, zwyciężczyni US Open 2021 oraz Coco Gauff – amerykańska zawodniczka, finalistka French Open 2022.