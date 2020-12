OnePlus prezentuje zmieniający kolor telefon koncepcyjny

OnePlus nie ma na koncie zbyt wielu urządzeń koncepcyjnych – pierwszym z nich był smartfon o aparacie głównym ukrytym pod specjalnie obrobionym szkłem. Drugi model to zaprezentowany właśnie sprzęt potrafiący zmieniać kolor.

Tylna część telefonu OnePlus 8T Concept pokryta została delikatnym, pofałdowanym wzorem. Domyślnie przyjmuje on srebrną barwę, ale dzięki specjalnej membranie może zmieniać kolor na głęboki błękit. Według OnePlus, sekretem tego designu jest błona wykonana z tlenków metali na szkle, która aktywuje się pod wpływem przepływu prądu. Design i barwy są wybrane nieprzypadkowo – producent opowiada, że projektanci OnePlus 8T Concept zostali zainspirowani barwami wód w gorących źródłach Pamukkale w Turcji.



Brzmi i wygląda świetnie, ale czy zmieniający kolory telefon ma jakiekolwiek praktyczne zastosowania? Owszem – łagodne przejście pomiędzy srebrem a błękitem może informować użytkownika o nowej wiadomości tekstowej, notyfikacji lub nadchodzącym połączeniu. OnePlus podkreśla, że nowa technologia może współpracować z modułem mmWave, za pomocą którego odrzucimy lub przyjmiemy połączenie bez dotykania urządzenia. Ten ostatni posłuży także do śledzenia oddechu posiadacza smartfona i dopasowywaniu do niego zmian kolorów, co może przydać się podczas sesji relaksacyjnych.