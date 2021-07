OnePlus Nord 2 5G: kolejny wielki krok

Zaprezentowany dzisiaj OnePlus Nord 2 5G to najnowsze urządzenie z linii Nord – smartfonów ze średniej półki firmy OnePlus. Jest to kompleksowo ulepszony smartfon, pełen upgrade modelu Nord, zapewniający wszystko, czego oczekujesz – od aparatu i wydajności po ładowanie i design.

OnePlus Nord 2 łączy flagowy sprzęt, w tym potrójny aparat wspierany AI, 50 MP z czujnikiem Sony IMX766 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS), Warp Charge 65 oraz flagowy procesor MediaTek Dimensity 1200-AI, wraz z sygnowanym przez OnePlus oprogramowaniem OxygenOS, co w połączeniu daje użytkownikom szybkie i płynne wrażenia.

„OnePlus Nord 2 5G jest potwierdzeniem naszego zaangażowania w dzielenie się doskonałą technologią ze światem” — powiedział Pete Lau, założyciel OnePlus. „Dzięki postępom w rozwoju technologii smartfonów, także ze średniej półki, jesteśmy teraz w stanie dostarczać najwyższej jakości sprzęt w bardziej dostępnych cenowo urządzeniach. Jesteśmy przekonani, że Nord 2 jest godnym następcą oryginalnego OnePlus Nord”.

Podstawy Flagowca

OnePlus Nord 2 5G łączy w sobie potężny aparat z ulepszeniami oprogramowania wspomaganymi sztuczną inteligencją. Możliwe jest to dzięki użytemu procesorowi – MediaTek, który zapewnia wyjątkowe wrażenia podczas fotografowania. Nord 2 wprowadza znaczne ulepszenia w fotografii nocą dzięki OIS i głównemu czujnikowi Sony IMX766 o rozdzielczości 50 MP, który jest w stanie uchwycić 56% więcej światła niż Sony IMX586 z pierwszego Norda. Tryb Nightscape Ultra, udoskonalona wersja trybu Nightscape OnePlus, pozwala użytkownikom robić jeszcze wyraźniejsze i jeszcze jaśniejsze zdjęcia nawet w warunkach tak słabego światła, jak 1 luks.

Nowy model jest również wyposażony w ultraszeroki aparat 8 MP z polem widzenia 119,7 stopni. Aparat do selfie to 32 MP, z czujnikiem Sony IMX615 – tym samym jest to przedni aparat o najwyższej rozdzielczości w urządzeniach OnePlus. Nowa funkcja, Group Shots 2.0 w przednim aparacie może wykryć aż do pięciu twarzy naraz i optymalizować elementy takie jak odcień skóry czy szczegóły twarzy. Ponadto Nord 2 jest wyposażony w funkcję AI Video Enhancement, która poprawia jasność, kolor i kontrast nagrań wideo w czasie rzeczywistym. Nord 2 jest wyposażony także w funkcję AI Photo Enhancement, która rozpoznaje do 22 różnych scenariuszy fotograficznych i automatycznie dostosowuje ustawienia, w celu uzyskania lepszych wyników.

Podobnie jak flagowa seria OnePlus 9, Nord 2 jest wyposażony w dwuogniwową baterię 4500 mAh. Dzięki technologii ładowania Warp Charge 65, ładuje się od 0 do 100% w mniej niż 35 minut. Nord 2 dostosowuje się również do użytkownika, skracając czas spędzony na pełnym naładowaniu, aby utrzymać dobrą kondycję baterii podczas ładowania w nocy.

Szybko i płynnie

Sercem OnePlus Nord 2 5G jest procesor MediaTek Dimensity 1200-AI. Zbudowany w procesie technologicznym 6 nm przez TSMC, standardowy Dimensity 1200 może pochwalić się architekturą ARM A78, zapewniając 65% wyższą wydajność procesora i 125% wydajność GPU w porównaniu z wydajnością wydanego lipcu 2020 r. OnePlus Nord. OnePlus ściśle współpracował z firmą MediaTek w celu udoskonalenia funkcji procesora opartych na sztucznej inteligencji. Chcąc podkreślić nowe możliwości AI chipsetu, OnePlus i MediaTek wybrały nazwę Dimensity 1200-AI, odróżniając go tym samym od standardowej jednostki Dimensity 1200.

Nord 2 jest otrzymał również 6,43-calowy wyświetlacz AMOLED z częstotliwością odświeżania 90 Hz. Dzięki nowym funkcjom, takim jak AI Color Boost i AI Resolution Boost, które poprawiają kolory i skalują rozdzielczość popularnych aplikacji, Nord 2 oferuje żywe i dynamiczne wrażenia wizualne.

Posiada on fabrycznie zainstalowany z OxygenOS 11.3, który jest najszybszym i najbardziej responsywnym oprogramowaniem OnePlus do tej pory. OxygenOS 11 oferuje ważne ulepszenia takie jak tryb Dark Mode, tryb Zen, czy wygodną obsługę jedną ręką, a także różne opcje dla wyświetlacza AOD, z dodatkową personalizacją, gestami. Graczy ucieszą dostosowania przyjazne dla gier, takie jak nowa aplikacja OnePlus Games na OxygenOS 11.3.

Nord 2 dostał też dodatkowe ulepszenia, które w najmniejszych szczegółach poprawią ogólne wrażenia użytkowania. Dzięki dwóm gniazdom kart SIM 5G i pobieraniem w 5G, w prędkości do 2,95 Gb/s, Nord 2 zapewnia stabilną i niezawodną obsługę mobilnego Internetu. Urządzenie zawiera również bogatą parę głośników stereo, które zapewniają wciągające wrażenia dźwiękowe, a Haptics 2.0 zapewnia płynniejszą i bardziej czułą reakcję dotykową.

Ceny i dostępność

OnePlus Nord 2 5G, w Europie jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych – Blue Haze i Grey Sierra. Otrzyma również dwa lata aktualizacji Androida i trzy lata aktualizacji zabezpieczeń. Będzie dostępny na stronie OnePlus (oneplus.com/Poland), Amazon oraz w sklepie x-kom.pl, od 28 lipca 2021 r.