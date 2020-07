Okulary Apple Glasses ukryją przed światem ekran twojego iPhone’a

O okularach Apple Glasses słyszeliśmy już wiele plotek, ale co jakiś czas pojawia się informacja, która sprawia, że chcielibyśmy, aby Apple się trochę pospieszyło z tym projektem. Tym razem chodzi o patent jak gigant z Cupertino zgłosił w marcu tego roku.

Z informacji do jakich dotarł serwis Pocketnow, Apple planuje ulepszyć bezpieczeństwo swoich smartfonów dzięki ich współpracy z Apple Glasses. Jeśli pomysł ten doczeka się implementacji to tylko użytkownik sparowanych okularów AR od Apple będzie w stanie zobaczyć ekran swojego smartfona. Zawartość i treść smartfona będą wyświetlane wyłącznie na naszych okularach i żadnych innych. Potencjalnie rozwiązanie to będzie można stosować również na iPadach i Apple Watch. Pomysł ten zapewniłby użytkownikowi pełną prywatność nawet w tłumie gapiów.

Oczywiście na tą chwilę jest to tylko zgłoszony patent, więc nie ma pewności, czy Apple zdecyduje się na wykorzystanie takiego rozwiązania w przyszłości.