Oficjalna prezentacja ASUS ROG Phone 5

Ze względu na zastosowane w nich zaawansowane technologie, smartfony dla graczy często są bardziej interesujące niż flagowce. ROG Phone 5 na pewno zalicza się do tej grupy – urządzenie obiecuje do 18 GB RAM-u i długi czas gry na baterii.

Najnowsza linia gamingowych smartfonów od Asusa składa się z trzech urządzeń – podstawowego ROG Phone 5, wersji Pro oraz wersji Ultimate. Wszystkie telefony otrzymały 6,78-calowy wyświetlacz OLED 2448×1080 px z odświeżaniem ekranu 144 Hz i częstotliwością próbkowania dotyku 300 Hz. Ekran ma maksymalną jasność 800 nitów, wspiera standard HDR10+ i posiada zintegrowany czytnik linii papilarnych. Dodatkowo smartfony ROG Phone 5 wróciły do minijacka; sprzęt otrzymał zresztą słuchawkowego DAC-a dla lepszej jakości dźwięku.



Wewnątrz wszystkich wariantów znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 888, baterię o pojemności 6000 mAh oraz możliwość ładowania baterii mocą 65 W. Potrójny aparat składa się z głównego „oczka” 64 MP, ultraszerokiego obiektywu 13 MP z polem widzenia 125 stopni oraz malutkiego obiektywu makro 5 MP, zaś z przodu znajdziemy 24-megapikselową kamerkę do selfie. Całość działa na Androidzie 11 z nakładką graficzną od ROG.



Czym różnią się poszczególne warianty ROG Phone 5? Przede wszystkim dostępnym RAM-em i pamięcią wewnętrzną. W podstawowej wersji do dyspozycji otrzymamy od 8 do 16 GB RAM i 256 GB miejsca na gry i pliki; Pro podbija te wartości do 16/512 GB, a wersja Ultimate oferuje aż 18 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. Urządzenia otrzymały także dodatkowe, tylne wyświetlacze: w przypadku podstawowej wersji jest to po prostu LED-owe logo ROG, ale w wyższych wariantach będziemy mogli personalizować zawartość ekraniku, na przykład tak, by wyświetlał powiadomienia z aplikacji.



Polskie ceny ROG Phone 5 w przedsprzedaży zaczynają się od 4 000 PLN za wersję 12/256 GB; 16/256 GB to natomiast koszt 4 500 PLN. Nie wiemy jeszcze, ile dokładnie zapłacimy za wyższe warianty, ale wiadomo, że w Europie ROG Phone 5 Pro został wyceniony na 1 200 EUR (ok. 5 480 PLN), a ROG Phone 5 Ultimate – na 1 300 EUR (ok. 5 940 PLN). Sprzęt trafi do sklepów w kwietniu.