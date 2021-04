Oficjalna premiera myszy Razer Orochi V2

Najnowsze laptopy mają w sobie tyle mocy, by móc spokojnie rywalizować z niektórymi stacjonarkami – nic zatem dziwnego, że producenci akcesoriów dla graczy projektują akcesoria specjalnie z myślą o przenośnym gamingu. Razer Orochi V2 obiecuje wiele tygodni zabawy na jednym ładowaniu i możliwość pracy w dwóch trybach.

Najnowsza mysz od Razera ma zaledwie 108 mm długości i symetryczny układ, chociaż rozmieszczenie sześciu programowalnych guzików wskazuje, że gryzoń jest przeznaczony dla osób praworęcznych. Otrzymała ona mechaniczne przełączniki przycisków, sensor o maksymalnej czułości 18 000 DPI oraz ślizgające się stopki z teflonu. Orochi V2 współpracuje z oprogramowaniem Razer Synapse, które pozwala skonfigurować domyślne poziomy czułości oraz ustawić obłożenie przycisków.



Najbardziej efektownym aspektem myszy jest jednak jej czas pracy na baterii. W trybie Bluetooth potrafi ona działać przez 950 godzin; jeśli wolimy niższą latencję, możemy uruchomić łączność 2,4 GHz HyperSpeed Wireless, która skróci czas pracy na baterii do wciąż imponujących 425 godzin.



Gryzoń czerpie moc z baterii AA lub AAA, do wyboru – Razer podkreśla, że w ten sposób użytkownik może sam zadecydować, czy woli odrobinę cięższą mysz, czy też lżejszą. Nawet przy zastosowaniu większej baterii, Orochi V2 nie należy do masywnych gadżetów – waży on 72 g w porównaniu z 65 g, gdy wewnątrz znajduje się mniejszy „paluszek”.



Mysz dostępna będzie w cenie 80 EUR (ok. 370 PLN) w kolorze czarnym lub białym. Razer wprowadzi urządzenie na rynek także w wersji specjalnej, ozdobionej jednym ze 100 unikatowych designów – za takiego gryzonia zapłacimy 100 EUR (ok. 460 PLN).