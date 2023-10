O niej będzie głośno! Maria Tyszkiewicz wkracza na deski Teatru Muzycznego ROMA

Urodzona i wychowana w Warszawie Maria Tyszkiewicz to wszechstronna artystka: wokalistka, aktorka musicalowa oraz dubbingowa. Już od najmłodszych lat z pasją oddawała się śpiewowi i tańcowi, co przełożyło się na jej debiutanckie występy w telewizyjnym „Domowym przedszkolu”. Jej droga w muzyce rozpoczęła się od Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 3 im. J. Zarębskiego w Warszawie, po której postanowiła kształcić się w dziedzinie montażu filmowego na Akademii Filmu i Telewizji.

W latach 2007-2020 Maria uczestniczyła w wielu produkcjach Teatru Studio Buffo pod batutą J. Józefowicza, zdobywając uznanie w spektaklach takich jak „Metro”, „Piotruś Pan” czy „Polita”. Jej dedykacja i talent przyniosły jej główną rolę w musicalu „Romeo i Julia”, w którym przez dziesięć lat oczarowywała publiczność.

Kolejnym etapem w jej karierze była współpraca z Krakowskim Teatrem Variété, gdzie została obsadzona w głównej roli w musicalu „Pretty Woman” w reżyserii W. Kościelniaka. Maria zaskoczyła również widzów w spektaklach „Songi Stu” i „Labirynt. 13 bajek dla dorosłych” w Teatrze STU w Krakowie.

Jej wszechstronność i nieustające poszukiwanie artystyczne zostały docenione w programie telewizyjnym „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, gdzie zdobyła tytuł laureatki 6. edycji. W 2020 roku Maria podjęła kolejne wyzwanie, debiutując na rynku muzycznym z albumem Ufam sobie, wydanym przez wytwórnię Fonobo. Do jej dorobku należą również udział w nagraniach płyt „Młodzi Osieckiej”, „Osiecka w telewizji” oraz „Jesienne dziewczyny”.

Obecnie, Maria Tyszkiewicz, nie spoczywa na laurach i pracuje nad swoim kolejnym albumem, jednocześnie kontynuując pracę jako aktorka dubbingowa w wielu produkcjach animowanych i fabularnych.

