NVIDIA GeForce NOW trafia na Chromebooki

Chromebooki przez wielu uważane są za „maszynki do pracy”, które nie nadają się do żadnych intensywniejszych zastosowań. To już przeszłość: dzięki integracji z GeForce NOW będą one mogły teraz pełnić funkcję… gamingowych komputerów.

NVIDIA ogłosiła właśnie, że usługa strumieniowania gier GeForce NOW trafi na Chromebooki. Aby z niej skorzystać, należy dysponować urządzeniem spełniającym rekomendowane wymagania systemowe. Komputer powinien być wyposażony przynajmniej w procesor Intel Core M3 7 generacji ze zintegrowanym układem graficznym Intel HD Graphics 600 i 4 GB pamięci RAM. Dodatkowo producent zaleca podłączenie go do sieci przewodowo lub przez Wi-fi 5 GHz oraz korzystanie z sieci o minimalnej prędkości 15 Mb/s. Jeśli dysponujemy słabszym sprzętem, nie szkodzi – NVIDIA bez większych problemów uruchomiła usługę na urządzeniach z niższej półki i tych bardzo starych, chociaż bez możliwości czatu głosowego.



Chromebooki otrzymały najnowszą wersję GeForce NOW, ze wsparciem dla funkcji Highlights (automatycznie nagrywa ona najbardziej efektowne momenty rozgrywki) i FreeStyle, czyli zestawem filtrów graficznych. Funkcja dostępna jest w Stanach Zjednoczonych i Europie. Dzięki bogatemu wyborowi gier i możliwości integracji z biblioteką Steam, NVIDIA GeForce NOW stanowi ciekawą alternatywę dla Google Stadia, a oprócz opcji abonamentowych oferuje także możliwość darmowej gry w godzinnych sesjach.