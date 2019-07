Google Pixel 4 ze sterowaniem bezdotykowym i odblokowywaniem przy pomocy twarzy

Google postanowiło zdradzić kilka nowych szczegółów dotyczących swojego tegorocznego flagowca. Znamy już wygląd tylnej części Pixela 4, teraz poznaliśmy kluczowe technologie zastosowane w nowym smartfonie.

Są one oparte na Google Soli, czyli technologii radarowego wykrywania ruchu, która po raz pierwszy została zaprezentowana w 2016 roku. Na potrzeby smartfona jest ona zaprojektowana w taki sposób, żeby rejestrować nawet niezbyt duże ruchy, co w praktyce pozwala na sterowanie telefonem bez dotykania ekranu, jedynie wykonując nad jego wyświetlaczem stosowne gesty. Pozwolą one na przykład przełączyć odtwarzaną piosenkę lub odebrać połączenie bez konieczności wzięcia telefonu do ręki. W momencie premiery telefonu Google Soli ma być dostępne jedynie w niektórych wybranych krajach, a jego zasięg będzie stopniowo rozszerzany.

Poza sterowaniem za pomocą bezdotykowych gestów, Pixel 4 otrzyma także odblokowywanie przy pomocy twarzy. Ma ono przypominać to zastosowane w najnowszych urządzeniach Apple, bez przyciskania dodatkowych przycisków, a jedynie poprzez wzięcie telefonu do ręki i umieszczenie go na wprost twarzy. Google jest na tyle pewne bezpieczeństwa tego systemu, że umożliwi „twarzową” autoryzację płatności i logowanie do aplikacji; wszystkie dane dotyczące rozpoznawania twarzy będą zresztą przechowywane na dedykowanym czipie bezpieczeństwa Titan M, a nie zewnętrznych serwerach. Co ciekawe, aby dopracować system Google przeprowadziło badania wśród przechodniów na ulicach amerykańskich miast. W zamian za zdjęcie ich twarzy otrzymywali 5-dolarowy voucher do Starbucksa lub… Amazonu.