Nowy wygląd aplikacji mobilnej Spotify

Spotify od jakiegoś czasu mocno stawia na podcasty. Widać to także w nowym układzie aplikacji mobilnej dla subskrybentów serwisu – biblioteka zawartości została ułożona w taki sposób, aby dawać im łatwiejszy dostęp do słuchowisk.

Teraz biblioteka użytkownika podzielona jest na dwie kategorie: muzykę i podcasty, obydwie z wyodrębnionymi kolejnymi poddziałami. Muzykę można przeglądać pod kątem playlist, artystów i albumów, a audycje – odcinków, pobranych i programów. Pierwsza kategoria prezentuje najnowsze części podcastów, których już słuchaliśmy, tak, aby nie przegapić najnowszej części. W drugiej zakładce użytkownicy otrzymają dostęp do pobranych plików, gotowych do odsłuchiwania offline. „Programy” to natomiast miejsce do przeglądania śledzonych serii i odkrywania nowych. Zmiany widoczne są tylko dla użytkowników Spotify Premium.

Spotify od kilku miesięcy intensywnie rozwija swój katalog podcastów. W lutym serwis streamingowy wykupił aż dwa podmioty zajmujące się ich tworzeniem – studio Gimlet Media i Anchor, narzędzie do tworzenia własnych audycji internetowych. Coraz bardziej poszerza się również oferta podcastów – do twórców, którzy udostępniają swoje nagrania na Spotify, dołączyli niedawno Barack i Michelle Obama. Była para prezydencka USA wyprodukuje własne słuchowiska, a także gościnnie wystąpi w innych programach. Data premiery ich audycji jest jednak jeszcze nieznana.