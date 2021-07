Nowy Nissan Qashqai został zaprojektowany na nowej platformie CMF-C, która pozwoliła projektantom, konstruktorom i inżynierom Nissana stworzyć samochód spełniający wysokie wymagania klientów w zakresie stylistyki, przestronności wnętrza, dynamiki i poziomu emisji dwutlenku węgla.

Płyta podłogowa CMF-C to całkowicie nowa konstrukcja, zaprojektowana i opracowana w celu zapewnienia konkurencyjności budowanych na niej pojazdów, oferująca wrażenia z jazdy i użytkowania, jakich będą oczekiwać klienci w kontekście znacznego postępu w przemyśle motoryzacyjnym.

Sztywniejsze nadwozie

Jednym z najbardziej znaczących ulepszeń w zakresie poprawy zachowania samochodu w czasie jazdy jest ogólne zwiększenie sztywności nadwozia – o 48% w porównaniu do ustępującego modelu. Dzięki sztywniejszej płycie podłogowej inżynierowie Nissana mogli precyzyjniej dostroić charakterystykę sprężyn i amortyzatorów zawieszenia, wiedząc, że będą one teraz reagować wyłącznie na nierówności nawierzchni, a nie na ruchy wynikające z ograniczonej sztywności platformy. Zwiększy to precyzję prowadzenia, skróci czas reakcji i zredukuje wibracje.

Pomimo ogólnego zwiększenia sztywności, nadwozie jest o ponad 60 kg lżejsze, co przyczynia się do ogólnej poprawy ekonomii eksploatacji nowego modelu i jednocześnie zmniejsza siły bezwładności pojazdu występujące podczas jazdy, dzięki czemu kierowcy odczują poprawę jego zwinności.

Tylne zawieszenie występuje w dwóch odmianach. Zawieszenie z belką skrętną jest przeznaczone dla wersji z napędem na jedną oś z 19-calowymi lub mniejszymi kołami. Belka skrętna została zmodernizowana w stosunku do poprzedniego modelu poprzez dodanie nowego górnego elementu tłumiącego, który zwiększa punktową sztywność nadwozia i zmniejsza przenoszenie drgań do wnętrza. Dodano również ulepszony odbojnik zwiększający płynność ruchu tylnego zawieszenia w skrajnych położeniach oraz chroniący przed wstrząsami.

Aby zmaksymalizować skuteczność amortyzatorów, zmieniono ich położenie na bardziej pionowe, co zmniejsza ich wewnętrzne tarcie, a tym samym optymalizuje działanie, zapewniając lepsze tłumienie sił pochodzących od nierówności nawierzchni i płynniejszą jazdę, a także polepsza kontrolę nad przechyłami poprzecznymi samochodu.

Klienci, którzy zamówią Nissana Qashqai z 20-calowymi kołami lub napędem na cztery koła, będą mogli docenić wiodącą w tej klasie stabilność i komfort dzięki tylnemu zawieszeniu wielowahaczowemu. Zapewnia ono optymalne ustawienie kół względem nawierzchni drogi przy zmianach kierunku jazdy, w szczególności pochylenie kół, co jest najbardziej odczuwalne na drogach o niskiej jakości i wyboistej nawierzchni. Dzięki dobrze kontrolowanym przechyłom nadwozia uzyskano wrażenie lepszego kontaktu z nawierzchnią, także na zakrętach, bez uszczerbku dla komfortu, podczas gdy amortyzacja natychmiast przywraca samochód do stanu równowagi po najechaniu na nierówności. W obydwu wersjach zawieszenia izolacja od hałasu z układu jezdnego i wibracji pozostaje jedną z najlepszych cech modelu Qashqai. Jego zaawansowanie pod tym względem można porównać do pojazdów wyższej klasy.

Zmieniona konfiguracja układu kierowniczego

Kierowcy Nissana Qashqai poprzedniej generacji natychmiast zauważą pozytywne zmiany w układzie kierowniczym, w którym stabilność jazdy na wprost jest teraz bardziej odczuwalna i wyraźna. Wynika to z przeniesienia silnika wspomagania kierownicy bezpośrednio w pobliże drążka kierowniczego. Zmniejszyło to uczucie tarcia kierownicy, dając jednocześnie bardziej naturalny wzrost siły potrzebnej do obrotu kierownicą w miarę zwiększania kąta obrotu.

Przełożenie układu kierowniczego zostało zmienione z 19,1:1 na 14,7:1, co skutkuje szybszą reakcją podczas wchodzenia w zakręt. Ulepszony układ kierowniczy w połączeniu ze sztywniejszym zawieszeniem sprawiają, że kierowcy natychmiast zauważą poprawę zwinności oraz większą przyjemność z jazdy. Średnica zawracania pozostała niezmieniona w porównaniu z poprzednią generacją modelu i wynosi 11,5 m.

Kolejną zaletą nowej płyty podłogowej jest możliwość zamontowania 20-calowych obręczy kół bez potrzeby zmiany zakresu kąta skrętu kół przednich oraz bez wpływu na łatwość wsiadania i wysiadania tylnymi drzwiami.

Dwa innowacyjne zelektryfikowane układy napędowe

Qashqai będzie oferowany z dwoma różnymi układami napędowymi. Pierwszy z nich oparty jest na 1,3-litrowym benzynowym silniku typu mild hybrid, dostępnym w dwóch wariantach mocy.

Układ 12V ALiS (Advanced Lithium-ion battery System) typu mild hybrid dostępny w nowym modelu Qashqai to bardziej przystępna cenowo technologia hybrydowa, która łączy wspomaganie ruszania, wydłużony czas wyłączenia pracy silnika benzynowego, szybki restart i wyłączenie silnika na biegu jałowym (tylko Xtronic), co skutkuje poprawą zarówno zużycia paliwa, jak i emisji CO 2 (-4g/km). Układ ALiS zwiększa masę własną pojazdu zaledwie o 22 kg.

Podczas hamowania następuje odzyskiwanie energii, magazynowanej w akumulatorze litowo-jonowym. Zgromadzona energia jest następnie dostarczana do systemu w przypadku krótkiego postoju z wyłączonym silnikiem (Idling Stop), wyłączenia silnika przy hamowaniu z niewielką prędkością (Coasting Stop; tylko wersje Xtronic) i podczas wspomagania przyspieszania (Torque Assist).

W czasie wytracania prędkości i przy prędkości mniejszej niż 18 km/h, przy lekkim hamowaniu, silnik wyłącza się, a zgromadzona energia jest wykorzystywana do zasilania urządzeń elektrycznych pojazdu. Pozwala to na wydłużenie czasu wyłączenia silnika, co przekłada się na obniżenie zużycia paliwa.

Standardowym wyposażeniem nowego modelu Qashqai jest sześciobiegowa manualna skrzynia biegów. Odpowiednio dobrane przełożenia poprawiły dynamikę przyspieszenia na środkowych biegach. Wyższe biegi zostały zoptymalizowane pod kątem zmniejszenia hałasu występującego podczas jazdy oraz ogólnej ekonomii.

Nowa automatyczna skrzynia biegów Xtronic została zaprojektowana tak, aby w codziennej jeździe oferować to, co najlepsze. W mieście, przy częściowym otwarciu przepustnicy, przyspieszenie jest płynne, a prędkość obrotowa silnika pozostaje stała. Kiedy jednak wymagane jest natychmiastowe przyspieszenie, skrzynia biegów natychmiast znajduje optymalne przełożenie i reaguje w sposób skokowy, dając poczucie jeszcze lepszego zestrojenia z silnikiem.

Układ napędu na cztery koła został zmodernizowany i wyposażony w sprzęgło nowego typu, które po wykryciu poślizgu przednich kół pięciokrotnie szybciej niż w modelu poprzedniej generacji rozpoczyna przekazywanie siły napędowej na tylne koła. Dzięki nowemu przełącznikowi trybów jazdy na konsoli środkowej możliwa jest lepsza interakcja kierowcy z samochodem. Pozwala on kierującemu wybrać tryb pracy napędu na cztery koła w zależności od warunków jazdy. Dostępne są tryby: Standard, Eco, Sport, Śnieg i Off-Road.

Kolejnym etapem po wejściu nowego Nissana Qashqai na rynek będzie wprowadzenie do oferty tego modelu innowacyjnego układu napędowego e-POWER, który zapewnia dobrze znane zalety pojazdów elektrycznych, takie jak liniowe, dynamiczne przyspieszanie i wysokie osiągi, jednocześnie bez konieczności okresowego doładowywania akumulatora wysokiego napięcia. Akumulator jest ładowany przez trzycylindrowy turbodoładowany silnik o pojemności 1,5 litra ze zmiennym stopniem sprężania, który pracuje cicho w tle, stosownie do potrzeb napędu.

Aby pomieścić tę unikatową konstrukcję, płyta podłogowa CMF-C została zaprojektowana od samego początku w taki sposób, aby zestaw ogniw akumulatorów mógł znaleźć się w centralnej części podłogi, nie zmniejszając ani przestrzeni w kabinie, ani pojemności bagażnika.

„Kiedy zaczęliśmy definiować potrzeby i priorytety następnej generacji właścicieli modelu Qashqai, zdaliśmy sobie sprawę, że stoimy przed ogromnymi wyzwaniami inżynieryjnymi. Wiedzieliśmy, że Qashqai musi być zelektryfikowany, dlatego zdecydowaliśmy się opracować dwie innowacyjne wersje układu napędowego, które będą nacechowane zarówno wydajnością, jak i responsywnością” – powiedział David Moss, starszy wiceprezes ds. badań i rozwoju w Nissan Technical Centre Europe.

„Postawiliśmy sobie również ogromne wyzwanie: zmniejszyć masę nadwozia, aby poprawić wydajność nowego modelu, ale również ulepszyć sztywność i zwiększyć szybkość reakcji, jednocześnie podnosząc poziom funkcjonalności. Dzięki nowej płycie podłogowej CMF-C Aliansu udało nam się osiągnąć te ambitne cele” – dodał.

„Dopasowanie zaawansowanych i wydajnych zelektryfikowanych układów napędowych do platformy dostosowanej do potrzeb klienta zaowocowało wrażeniami z jazdy, które ponownie wyznaczą standardy w segmencie, co naprawdę spodoba się naszym klientom” – podsumował David Moss.

Więcej na temat nowego Nissana Qashqai i innych produktów Nissana znajduje się na stronie www.nissan.pl.