Nowy album ZEUS-a już dostępny!

ZEUS. W poszukiwaniu siebie. To najnowsze wydawnictwo łódzkiego rapera! Jak sam artysta mówi nie jest to album wyłącznie autobiograficzny ale o wszystkim co mógł zaobserwować. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w pierwszym promującym wywiadzie, którego raper udzielił dla #MusicInsider.

„W poszukiwaniu siebie”, czyli w skrócie „WPS”, to nazwa jednej z pierwszych grup rapowych, którą Kamil „Zeus” Rutkowski współtworzył wraz ze swoim kolegą z podstawówki. Już wtedy łódzki raper odkrył, że rozwój osobisty, duchowy oraz praca nad sobą jest dla niego najważniejsza. Bezustanne poszukiwanie prawdy, było motorem napędowym do stworzenia tego albumu.

Za całość oprawy muzycznej albumu odpowiada Klonowsky, który jest oczywiście producentem płyty. W partiach wokalnych Kamila wspiera Justyna Kuśmierczyk.

ZEUS. W poszukiwaniu siebie. Album można zakupić poprzez stronę pierwszymilionsklep.pl. Poprzez tę stronę można zakupić również limitowane wydanie wraz z dodatkiem „Pierwszy Milion to ekipa vol. 1”.