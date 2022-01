Nowy album Ghost już w marcu

Jeden z najbardziej kreatywnych zespołów sceny rockowo-metalowej, szwedzki Ghost, powraca z zaświatów. W marcu ukaże się Impera, pierwszy od 2018 roku album zespołu, tym razem traktujący o narodzinach i upadku imperiów.

Nowy krążek zawierać będzie 12 utworów, łączących charakterystyczną dla zespołu, melancholijną oprawę muzyczną z ezoterycznymi, przenikliwymi tekstami, wykorzystującymi okultystyczne motywy do opowiedzenia o aktualnych sprawach. Imperia ma jednak być zupełnie nowym, świeżym rozdziałem w historii zespołu, na co wskazuje także nowa inkarnacja frontmana grupy, Tobiasa Forge. Tym razem wcieli się on w Papę Emeritusa IV.

Album promuje wpadający w ucho utwór Call Me Little Sunshine, który ukazał się kilka dni temu w serwisach streamingowych. Towarzyszy mu także klip wideo, wyreżyserowany przez Matta Maturina, który współpracował także z Metallicą, Alice in Chains czy Peterem Gabrielem. Główną rolę w teledysku zagrała aktorka Ruby Modine. Na płycie znajdzie się także utwór Hunter’s Moon, wykorzystany w soundtracku do filmu Halloween zabija.

Dla fanów Ghost mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość. Wiosną, zespół wyruszy w europejską trasę koncertową w towarzystwie zespołów Uncle Acid & The Dead Beats oraz Twin Temple. Na razie nie znamy dokładnych dat poszczególnych występów.