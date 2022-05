Nowości Native Union dla AirPodsów 3. generacji i nowych modeli MacBooka

Firma Native Union dodała do swojej oferty dwie nowości.

Pierwszą z nich jest case do słuchawek AirPods trzeciej generacji. Minimalistyczne, lekkie etui, wykonane jest z trwałego materiału, pochodzącego z recyklingu i wykończonego eleganckim, aluminiowym klipsem, który można przymocować do dowolnej torby lub paska, aby nosić nie tylko stylowo, ale i bezpiecznie. Etui jest kompatybilne z bezprzewodowym ładowaniem Qi. Dostępne w czterech kolorach kosztuje 146 PLN.

Stow Slim to z kolei kultowe już etui na MacBooka, które było dostępne na wiele poprzednich wersji komputerów marki Apple. Teraz można je kupić także w opcji na bieżące generacje 13- i 15-calowych MacBooków, w trzech wersjach kolorystycznych. Case wykonany jest z odpornej, powlekanej tkaniny zewnętrznej i miękkiego, pikowanego wnętrza. Łatwo dostępne zamknięcie magnetyczne zapewnia bezproblemowy dostęp do znajdującego się w środku komputera, a dodatkowa zewnętrzna kieszeń pozwala na szybki dostęp do innych, niezbędnych rzeczy, np. dokumentów. Cena etui to 389 PLN.