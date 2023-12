Nowości Disney+ na 2024 rok

Disney+ oficjalnie zapowiada tytuły, które pojawią się na platformie w przyszłym roku. Wśród nich m.in. oryginalna adaptacja powieści Jamesa Clavella Szōgun, opowieść o jednym z największych projektantów Cristóbal Balenciaga, Renegade Nell, autorstwa producentki Sally Wainwright. Nie zabraknie też pozycji dla fanów kultowych uniwersów. Na platformę trafią oczekiwane seriale Marvel Studios Echo i Agatha: Darkhold Diaries oraz Star Wars: The Acolyte Lucasfilm, który odkryje mroczne tajemnice w ostatnich dniach istnienia ery Wielkiej Republiki. Pojawią się też nowe sezony Futuramy, The Bear i Witamy we Wrexham, a także wiele innych produkcji.

Lokalne produkcje

Fanów historycznych produkcji z pewnością zainteresuje serial Renegade Nell, autorstwa reżysera, Bena Taylora, i scenarzystki i producentki wykonawczej Sally Wainwright. Serial opowiada historię Nell Jackson – kobiety oskarżonej o morderstwo i uciekającej wraz z siostrami, która by przetrwać, zmuszona będzie do kradzieży. W głównej roli będzie można zobaczyć Louisy Harland. Premiera wiosną 2024 roku.

Potwierdzono też inne brytyjskie produkcje, które trafią do oferty Disney+ w 2024 roku. Będzie to m.in. drugi sezon serialu komediowego Nadzwyczajna (początek 2024 roku); Camden (2024), czyli serial dokumentalny z udziałem światowych gwiazd muzycznych, w tym producentki wykonawczej serialu – Dua Lipy; czteroodcinkowy serial Shardlake (2024), oparty na popularnych powieściach kryminalnych autorstwa C.J. Sansoma osadzonych w czasach epoki Tudorów, z udziałem Arthura Hughesa, Anthony’ego Boyle’a i Seana Beana; In Vogue (2024), serial o modzie, pozwalający na wgląd w myśli najważniejszych redaktorów Vogue’a, a także najbardziej wpływowych postaci w świecie mody, filmu i polityki; oraz serial Rivals (2024), oparty na ikonicznej powieści autorstwa Jilly Cooper, pełen romantycznych intryg, seksu i silnych postaci.

Miłośnicy mody i historii o wielkich osobistościach z pewnością ucieszą się na wieść o hiszpańskim serialu Cristóbal Balenciaga (premiera 19 stycznia), opowiadającym o jednym z najsłynniejszych projektantów mody. Będzie to historia mężczyzny, który jako syn krawcowej i rybaka odważnie przeciwstawia się swojemu społecznemu statusowi. Korzystając z naturalnego talentu, pracowitości i dobrego nosa do interesów, Cristóbal Balenciaga staje się jednym z najwybitniejszych projektantów mody wszech czasów. Dodatkowo pod koniec tego roku w Disney+ pojawi się także włoski serial oryginalny Raffa (premiera 27 grudnia) w reżyserii Daniele Luchettiego i napisany przez Cristianę Farinę oraz Barbarę Boncompagni. Produkcja prześledzi niezwykłe życie jednej z największych ikon popkultury swoich czasów, jaką była Rafaella Carrà.

Na platformę trafi też australijska produkcja Spryciarz (The Artful Dodger, premiera 17 stycznia), której akcja rozgrywa się w 1850 roku w Australii. Tytułowym spryciarzem jest Jack Dawkins, który pomimo bycia chirurgiem ma skłonności do prowadzenia nie do końca legalnych działalności. W serialu występują m.in. Thomas Brodie-Sangster, David Thewlis i Maia Mitchell.

Zupełne nowości

Rok 2024 przyniesie wiele głośnych produkcji. Jedną z nich z pewnością będzie Shōgun (premiera 27 lutego), którego akcja dzieje się w Japonii w roku 1600, u progu definiującej wiek wojny domowej. Kolejna ciekawa propozycja to serial autorstwa Ryana Murphy’ego, FEUD: Capote Vs. The Swans (2024), osadzony wśród nowojorskich elit.

Vanderpump Villa (2024) to kolejna produkcja, która trafi na platformę na początku 2024 roku. Serial śledzi codzienność personelu – starannie wybranego przez gwiazdę reality show i restauratorki Lisy Vanderpump – w jej luksusowej francuskiej willi, gdzie razem żyją i pracują, starając się zaspokoić każde ekstrawaganckie życzenie zamożnych gości.

Ale to nie wszystko – widzowie Disney+ mogą już rozpocząć odliczanie do premier zupełnie nowych serii kryminalnych, w tym Black Cake (2024), dramatu rodzinnego z tajemnicą morderstwa w tle, zainspirowanego bestsellerową powieścią Charmaine Wilkerson; oraz Death And Other Details (2024), serialu utrzymanego w konwencji zagadki jednego pokoju, skupiającego się na Imogenie Scott (Violett Beane), która jest główną podejrzaną w sprawie morderstwa. Aby udowodnić swoją niewinność, musi współpracować z mężczyzną, którego nienawidzi – Rufusem Cotesworthem (Mandy Patinkin), najlepszym detektywem na świecie.

W 2024 roku znajdzie się też sporo produkcji dla fanów ekranizacji książek. Będzie to serial We Were the Lucky Ones, na podstawie powieści Georgii Hunter o tym samym tytule. Seria inspirowana jest niesamowitą, ale prawdziwą historią żydowskiej rodziny rozdzielonej na początku II wojny światowej i zdeterminowanej, by przetrwać i ponownie się spotkać.

Kolejną produkcją będzie Interior Chinatown (2024), oparta na książce o tym samym tytule, autorstwa laureata National Book Award – Charlesa Wu. Serial opowie historię Willisa Wu, Amerykanina tajwańskiego pochodzenia. Wu próbuje znaleźć swoje miejsce w wielkim świecie Hollywood, a przy okazji poznaje historię osób z bliskiego otoczenia oraz zapomniane sekrety swojej rodziny.

Do Disney+ powrócą również kolejne sezony seriali. Będzie to trzeci sezon The Bear (2024) oraz piłkarska historia Witamy we Wrexham (premiera wiosną 2024).

Marvel Studios

10 stycznia 2024 roku w Disney+ pojawi się wyczekiwana produkcja Echo od Marvel Studios. Serial opowiada historię Mai Lopez, która musi zmierzyć się z własną przeszłością, przypominając sobie swoje pochodzenie oraz odkrywając znaczenie rodziny i wspólnoty. Tylko pełne zrozumienie sytuacji pozwoli jej w końcu ruszyć naprzód.

Fani Marvela mogą również spodziewać się serii Agatha: Darkhold Diaries, która pojawi się w 2024 roku. Kathryn Hahn ponownie wcieli się w mroczną rolę Agathy – zainteresowanej księgą Darkhold, rezydentki Westview, którą widzowie poznali w produkcji WandaVision.

Na platformie Disney+ w 2024 roku pojawi się także animowana produkcja od Marvel Studios. Mowa tu o kontynuacji kultowej serii o mutantach – X-Men ‘97.

Lucasfilm

Widzowie platformy będą mogli zgłębić też uniwersum Gwiezdnych wojen i to w aż dwóch produkcjach. W 2024 zadebiutuje serial Star Wars: The Acolyte. To kryminalny thriller, który przeniesie widzów do galaktyki mrocznych sekretów w ostatnich dniach ery Wielkiej Republiki. Była padawanka ponownie połączy siły ze swoim Mistrzem Jedi, aby wspólnie zbadać serię zbrodni. Siły, z którymi muszą się zmierzyć, są bardziej złowrogie, niż kiedykolwiek przewidywano.

W nadchodzącym roku w Disney+ pojawi się też serial Star Wars: Skeleton Crew. Będzie to historia czwórki dzieciaków, które zagubiły się w bezmiarze galaktyki, próbując odnaleźć drogę do domu.

National Geographic

Nie zabraknie też seriali o dzikiej naturze, powstałych we współpracy Disney+ i National Geographic.

A Real Bug’s Life (premiera 24 stycznia 2024) to serial zainspirowany światem filmów Disneya i Pixara. Będzie to dziewięć niesamowitych historii z życia owadów w różnych zakątkach świata. Widzowie będą mogli z bliska zobaczyć niezwykłą siłę natury w miniaturowej skali i niesamowite maleńkie stworzenia, które polegają na sojuszach, aby przetrwać każdy dzień.

Najdziksze miejsca na świecie zawsze były domem potężnych przywódców. W produkcji Queens będzie można poznać nowy typ bohaterstwa – dzikiego, inteligentnego, wytrwałego i… kobiecego. Queens (początek 2024 r.), z narracją Angeli Bassett podążają za matriarchatami i przywódczyniami na całym świecie, opowiadając historię ich poświęcenia, wytrwałości, ale także przyjaźni i miłości.

Powracające klasyki

W 2024 roku w Disney+ pojawi się nowy sezon kultowego serialu Doktor Who, który aż od 60 lat zabiera kolejne pokolenia widzów w niezwykłe podróże. Kolejne odcinki będą specjalnie przygotowane w związku z okrągłą sześćdziesiątą rocznicą istnienia produkcji.

Subskrybenci Disney+ przez cały 2024 rok będą mogli cieszyć się najnowszymi sezonami swoich ulubionych seriali. Będą to m.in.: drugi sezon Potwornej roboty (2024), a Futurama powróci z 12. sezonem pod koniec 2024 r., przynosząc tym samym zupełnie nowe przygody od Frya, Bendera i Leili.