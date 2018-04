Apple Watch otwiera się na tarcze zewnętrznych deweloperów

Użytkownicy Apple Watch mieli do tej pory dość ograniczone możliwości wyrażania siebie za pomocą spersonalizowanej tarczy zegarka – do wyboru były głównie standardowe cyferblaty i, od niedawna, tarcze z postaciami z filmów Disneya. Już wkrótce może się to zmienić.

Niewielki wybór tarcz zegarowych w watchOS był zgłaszany przez użytkowników Apple Watch już od długiego czasu: w porównaniu z systemem Apple WearOS (dawny Android Wear) oferował niesamowite możliwości personalizacji wyglądu smartwatcha. Być może zmieni to jedna z przyszłych aktualizacji. W wersji beta watchOS 4.3.1 znaleziono informacje wskazujące na to, że system operacyjny otrzyma wsparcie dla tarcz stworzonych przez zewnętrzne firmy. Wiadomość o dodaniu zestawu deweloperskiego dla przyszłych twórców tarcz watchOS znalazła się w kodzie źródłowym aplikacji NanoTimeKit, zarządzającej wyświetlaniem zawartości na ekranie Apple Watch.

Sam zestaw narzędzi deweloperskich oczywiście jest jeszcze daleki od implementacji, ale możliwość wyboru spośród większej ilości tarcz na pewno ucieszy użytkowników smartwatcha Apple. Wszystko jednak wskazuje na to, że przyjdzie nam na nią jeszcze trochę poczekać: funkcja najprawdopodobniej zostanie dodana w watchOS 5.