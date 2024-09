Nowe systemy operacyjne i funkcje dla produktów Apple, w tym iPhone’a, Watcha czy Maców już dostępne

Apple udostępniło nowe systemy operacyjne dla swoich urządzeń, od zegarków, przez smartfony, tablety i komputery, na Apple TV skończywszy. Oto szczegóły aktualizacji.

System iOS 18 jest już dostępny. Użytkownicy na całym świecie zyskują wraz z nim dodatkowe opcje konfiguracji ekranu głównego i centrum sterowania, co pozwala na jeszcze większą personalizację iPhone’a. Ponadto aplikacja Zdjęcia przeszła największą jak dotąd aktualizację, by wyjątkowe chwile można było łatwo znaleźć i przeżyć raz jeszcze. Duże ulepszenia pojawiły się też w aplikacjach Wiadomości i Poczta. Ponadto w przyszłym miesiącu w iOS 18 zadebiutuje Apple Intelligence, czyli osobisty system sztucznej inteligencji, który łączy znajomość indywidualnego kontekstu z mocą modeli generatywnych, żeby zapewniać użytkownikom wyjątkowo pomocne i dopasowane do ich potrzeb inteligentne rozwiązania, a jednocześnie chronić ich prywatność i bezpieczeństwo.

Firma Apple udostępniła również system watchOS 11, dzięki któremu najpopularniejszy zegarek na świecie zyskuje zaawansowane wskaźniki zdrowotne i treningowe, a także jeszcze więcej możliwości personalizacji, inteligentnych rozwiązań i sposobów utrzymywania kontaktu. Apple Watch udostępnia teraz funkcję rozpoznającą objawy bezdechu sennego i nową aplikację Parametry życiowe, która pozwala jednym rzutem oka sprawdzać kluczowe wskaźniki zdrowotne, tak by uzyskać lepszy obraz ogólnego stanu zdrowia. Możliwość pomiaru obciążenia treningowego pomaga podejmować bardziej świadome decyzje podczas dążenia do lepszej sprawności i sylwetki, a pierścienie aktywności da się dostosowywać na jeszcze więcej sposobów. Ponadto Apple Watch i aplikacja Zdrowie na iPhonie i iPadzie oferują dodatkowe rozwiązania dla ciężarnych.

iPadOS 18 sprawia, że iPad jest jeszcze bardziej wszechstronny i działa inteligentniej. iPadOS 18 niesie za sobą fantastyczne nowe rozwiązania zaprojektowane tak, żeby wykorzystywać unikatowe możliwości iPada. Dzięki temu zadania wykonuje się jeszcze łatwiej. Wraz z systemem iPadOS 18 na iPada trafiają Kalkulator z funkcją Notatki matematyczne oraz nowe narzędzia do pisania odręcznego Smart Script w Notatkach. Wszystko to zaprojektowane z myślą o Apple Pencil. Ponadto użytkownicy iPada mają teraz więcej sposobów konfigurowania ekranu głównego i centrum sterowania. Otrzymują całkowicie przeprojektowaną aplikację Zdjęcia i nowe sposoby wyrażania emocji w Wiadomościach.

macOS Sequoia przynosi ekscytujące nowości, w tym między innymi duże zmiany w Safari i nową aplikację Hasła. Już w przyszłym miesiącu w macOS Sequoia pojawi się Apple Intelligence, czyli osobisty system sztucznej inteligencji, który łączy znajomość indywidualnego kontekstu z mocą modeli generatywnych, żeby zapewniać użytkownikom wyjątkowo pomocne i dopasowane do ich potrzeb inteligentne rozwiązania, a jednocześnie chronić ich prywatność i bezpieczeństwo.

Wraz z tvOS 18 dostępne są inteligentne rozwiązania takie jak funkcja InSight, która w czasie rzeczywistym wyświetla na ekranie informacje o aktorach, postaciach i muzyce z każdego oglądanego w danej chwili filmu lub programu Apple TV+. Funkcja Wzmacniaj dialogi w systemie tvOS 18 również działa sprawniej i dzięki uczeniu maszynowemu oraz dźwiękowi obliczeniowemu sprawia, że wypowiedzi postaci brzmią wyraźniej. Ponadto napisy pojawiają się teraz automatycznie w najbardziej odpowiednim momencie, na przykład kiedy język używany w programie lub filmie różni się od języka urządzenia lub kiedy użytkownik wyciszy dźwięk bądź cofnie odtwarzanie. Oprócz tego Apple TV 4K zyskuje z tvOS 18 nowe, przepiękne wygaszacze ekranu takie jak Portrety.