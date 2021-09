Nowe portfolio Jabra Elite

Jabra ogłosiła dziś premierę czterech produktów, które zapoczątkują nową linię słuchawek bezprzewodowych TW z rodziny Elite: Elite 7 Pro, Elite 7 Active oraz modele podstawowe Elite 3 i Elite 2. Nowe podejście Jabra przesuwa dotychczasowe granice technologii z zakresu poziomu jakości, połączeń, dopasowania do uszu, wrażeń dźwiękowych oraz designu.

Wśród nowych modeli znalazły się słuchawki Jabra Elite 7 Pro — przełomowy produkt z nową technologią Jabra MultiSensor VoiceTM, który oferuje najlepszą w tej klasie jakość połączeń. Jabra wprowadza też na rynek Elite 7 Active z innowacyjną powłoką ShakeGripTM przeznaczoną dla użytkowników prowadzących aktywny tryb życia. Trzecią pozycją w nowej ofercie są słuchawki Jabra Elite 3, zapewniające fantastyczną jakość dźwięku, towarzysząc swoim użytkownikom nawet cały dzień, gdziekolwiek się wybiorą. Jabra Elite 2 to idealny wybór dla miłośników muzyki. Oferują wysoką jakość dźwięku i wyraźne rozmowy na najniższym dotychczas poziomie cenowym wśród słuchawek bezprzewodowych TrueWireless marki Jabra. Nowa odsłona rodziny Elite to efekt pracy nad przełomową technologią słuchawek bezprzewodowych TrueWireless. Każdy model został tak zaprojektowany, aby na nowo odkrywać wrażenia z korzystania z wkładek dousznych zmieniając dotychczasowe wrażenia użytkowników, którym towarzyszy elegancki i nowoczesny design.

Jako jedna z pierwszych firm, które wprowadziły na rynek technologię słuchawek bezprzewodowych, marka Jabra dysponuje doświadczeniem obejmującym sześć generacji produktów. Teraz wykorzystuje tę bogatą wiedzę, aby na nowo odkryć i zdefiniować prawdziwą technologię bezprzewodową i lepiej dopasować się do potrzeb milionów współczesnych użytkowników. Nowe produkty z rodziny Elite są przeznaczone do określonych zastosowań. Kategoria Pro kierowana jest do użytkowników wymagających najwyższej jakości połączeń i odbioru muzyki oraz nieograniczonego komfortu korzystania ze słuchawek bezprzewodowych. Kategoria Jabra Active jest przeznaczona dla osób uprawiających sport i prowadzących aktywny tryb życia, budowa tych wkładek dousznych została opracowana tak, by trzymały się w uchu podczas godzin spędzanych na treningu, nie straszny im pot i intensywny ruch. Produkty Elite 3 i Elite 2 należą do nowej, podstawowej kategorii słuchawek Jabra i wyznaczają nowy standard korzystania ze słuchawek gdziekolwiek towarzyszą swoim użytkownikom.

Jabra MultiSensor Voice

Innowacyjna technologia Jabra MultiSensor VoiceTM w Elite 7 Pro zapewnia najwyższą wyrazistość dźwięku połączeń, nawet w najbardziej hałaśliwych miejscach. Liczba połączeń znacząco wzrosła rok do roku w 2021⃰. Zastosowanie słuchawek w celu komunikacji głosowej pozostaje na drugim miejscu, zaraz po słuchaniu muzyki*. Technologia Jabra MultiSensor VoiceTM łączy w sobie czujnik przewodnictwa kostnego, cztery mikrofony oraz algorytmy zapewniające krystaliczną czystość rozmów. Doświadczenie specjalistów Jabra w opracowywaniu inteligentnych algorytmów zaowocowało jednym z pierwszych modeli słuchawek dousznych wykorzystujących tę hybrydową technologię.

O niezwykłej skuteczności Jabra MultiSensor VoiceTM decyduje najnowocześniejszy czujnik głosu (VPU) w obu słuchawkach. Inteligentne algorytmy nieustannie analizują rodzaje hałasu rejestrowanego przez wbudowane mikrofony, a kiedy wykryją szum wiatru, automatycznie włączają czujnik VPU. Technologia przewodnictwa kostnego jest następnie wykorzystywana do transmisji głosu przy użyciu wibracji kości szczęki, a inteligentny algorytm wykorzystuje najlepszą kombinację czujnika przewodnictwa kostnego i mikrofonów w celu zapewnienia największej klarowności rozmów.

Na pełnię wrażeń słuchowych składa się też regulowana technologia redukcji szumów (ANC). Dźwięk można dodatkowo dostosować do własnych potrzeb, tworząc spersonalizowany profil audio przy użyciu technologii Jabra MySound i HearThrough umożliwiającej dokładne określenie ilości hałasu z zewnątrz, którą chce przepuszczać do siebie użytkownik.

Elite 7 Pro są o 16% mniejsze od cieszących się ogromną popularnością Jabra Elite 75t — najmniejszych dotychczas słuchawek dousznych Jabra. Jako pionier technologiczny Jabra korzysta z bazy danych 62 000 unikatowych skanów uszu. Na jej podstawie firma opracowała mapę przeciętnego ludzkiego ucha i wykorzystała ją do całkowitego przeprojektowania słuchawek dousznych. Po szeroko zakrojonych testach firma wyprodukowała słuchawki douszne wyróżniające się wyjątkową jakością dźwięku i optymalnym komfortem.

Te wszechstronne słuchawki douszne działają przez dziewięć godzin non stop z włączoną funkcją ANC i 35 godzin korzystając z ładowania w etui. Funkcja szybkiego ładowania zapewnia energię na 1,2 godziny działania w ciągu zaledwie 5 minut. Słuchawki Elite 7 Pro są dostępne z wbudowaną Alexą oraz współpracują z Siri oraz Asystenta Google* (wyłącznie z systemem Android).

Technologia Jabra ShakeGrip

Jabra Elite 7 Active to słuchawki opracowane specjalnie z myślą o potrzebach osób prowadzących aktywny tryb życia. Poza technolgią technologią MultiSensor VoiceTM, wersja Active oferuje takie same, najwyższej jakości funkcje co Elite 7 Pro, z czterema wbudowanymi mikrofonami do technologii połączeń oraz dodatkowymi dwoma do personalizacji i regulowanej funkcji ANC. Ponadto, dzięki wyjątkowej znajomości budowy ludzkiego ucha, wykorzystaniu ciekłego silikonu oraz konstrukcji bez skrzydełek zabezpieczających, nowe słuchawki Elite 7 Active z powłoką ShakeGripTM zostały opracowane pod kątem najlepszego dopasowania do ucha, aby treningi były jeszcze skuteczniejsze. Osoby trenujące pod gołym niebem docenią osłonę przed wiatrem, jaką zapewnia siateczka mikrofonu, a wzmocnienie dźwięku oferuje jeszcze lepsze doznania muzyczne.

Jabra Elite 3

Jabra Elite 3 to doskonały wybór dla osób poszukujących bogatego dźwięku, mocnych basów i czystego dźwięku rozmów na niższym poziomie cenowym. Ponieważ na rynku brakowało słuchawek dousznych w niższej cenie, które zapewniałyby wyjątkową jakość dźwięku, firma Jabra wykorzystała swoje wieloletnie doświadczenie i opracowała świetnie brzmiące słuchawki dla wszystkich. Słuchawki te ożywiają brzmienie muzyki dzięki 6‑milimetrowym przetwornikom i oferują krystalicznie czysty dźwięk rozmów przy użyciu 4 mikrofonów, przodującego w tej klasie korektora dźwięku, technologii Qualcomm aptXTM HD oraz baterii wystarczającej na siedem godzin działania (28 godzin z etui ładującym). Zapewniają też znakomitą izolację hałasu, a funkcja HearThrough umożliwia słuchanie dźwięków z otoczenia. Słuchawki Elite 3 doskonale dopasowują się do ucha i można je nosić cały dzień. Mają elegancki, duński design oraz nowe kolory, w tym ciemnoszary (Dark Grey), granatowy (Navy), liliowy (Lilac) i jasnobeżowy (Light Beige).

Jabra Elite 2

Ostatnia, nowa pozycja w ofercie Jabra Elite 2, jest także przeznaczona dla miłośników dźwięku o bogatym brzmieniu, który będzie towarzyszył im w drodze czy podróży i dostępna na najniższym poziomie cenowym spośród słuchawek dousznych Jabra. Maleńkie, 6-milimetrowe przetworniki zaskakują wysoką jakością dźwięku i potężnymi basami. Słuchawki douszne Jabra Elite 2 mają funkcje korekcji dźwięku oraz izolacji hałasu i technologię Qualcomm aptXTM HD. Jabra Elite 2 wyróżniają się jednak nie tylko dźwiękiem — zachowują też bezkompromisowo charakterystyczny design marki Jabra zapewniający najwyższy w tej klasie komfort i całodzienne dopasowanie. Całodzienną łączność umożliwia technologia 2 mikrofonów do połączeń, natychmiastowa aktywacja Alexy, odtwarzanie jednym dotknięciem w aplikacji Spotify* (tylko w systemie Android) oraz technologia Google Fast Pair. Słuchawki douszne Jabra Elite 2 mają stopień ochrony przed deszczem IP55, kolor szary (Grey) lub granatowy (Navy) i działają na baterii przez 7 godzin (21 z etui ładującym). Wszystkie te atrakcyjne funkcje są dostępne w równie atrakcyjnej cenie 249 PLN.

René Svendsen-Tune, dyrektor generalny Jabra, powiedział: „Łączymy się jeszcze częściej niż dotychczas. Świat stał się również bardziej hałaśliwy, dlatego transmisja czystego dźwięku głosu, rozmów i muzyki wymaga innowacyjnych technologii. Jabra może się poszczycić wieloletnim doświadczeniem w przełamywaniu barier technologicznych, a przykładem tego są nasze premierowe słuchawki douszne Elite 7 Pro, Elite 7 Active, Elite 3 i Elite 2. Wprowadzenie do oferty tych nowych produktów zapowiada ogromne zmiany na rynku i cieszymy się, że jesteśmy ich pionierami”.

Najważniejsze funkcje i dane techniczne Elite 7 Pro:

Jabra MultiSensor Voice TM do dźwięku o jakości profesjonalnej

do dźwięku o jakości profesjonalnej Regulowana funkcja ANC umożliwiająca pełną koncentrację na dźwięku

9 godzin działania non stop z ANC, 35 godzin z etui ładującym

Wytrzymałość ze stopniem ochrony IP57

Bluetooth 5.2

Możliwość używania dowolnej słuchawki i podłączania wielu urządzeń (po aktualizacji)

Aktywni asystenci głosowi. Słuchawki Jabra Elite 7 Pro są dostępne z wbudowaną Alexą oraz współpracują z Siri i Google Assistant™ (tylko w systemie Android)

Słuchawki Elite 2 i Elite 3 będą dostępne od 1 września, a Elite 7 Pro i Elite 7 Active od 1 października. Wszystkie produkty będą dostępne w wybranych sieciach handlowych w sugerowanej cenie detalicznej:

Elite 7 Pro: 799 PLN

Elite 7 Active: 699 PLN

Elite 3: 319 PLN

Elite 2: 249 PLN

Więcej informacji na stronie: www.jabra.pl/elite