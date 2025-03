Nowe kamery Tapo – inteligentny monitoring w jakości 3K

TP-Link rozszerza ofertę inteligentnych kamer Wi-Fi, wprowadzając modele Tapo C530WS i Tapo C230. Nowoczesne urządzenia oferują obraz w wysokiej rozdzielczości 3K 5 Mp, funkcję śledzenia ruchu oraz inteligentną analizę Smart SI, zapewniając skuteczny i intuicyjny monitoring domowy.

Kamera Tapo C530WS to model przeznaczony do monitoringu zewnętrznego. Dzięki rozdzielczości 2880×1620 px oraz technologii Starlight rejestruje wyraźny, pełnokolorowy obraz nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Obrotowa konstrukcja zapewnia 360° widzenia w poziomie i 130° w pionie, eliminując martwe strefy. Kamera jest odporna na trudne warunki atmosferyczne (IP66) i umożliwia połączenie zarówno przez Wi-Fi, jak i przewodowo przez Ethernet.

Kompaktowa kamera Tapo C230 to idealne rozwiązanie do monitoringu wnętrz. Oferuje rozdzielczość 3K oraz pełny obrót 360° w poziomie i 114° w pionie, co pozwala na skuteczną obserwację całego pomieszczenia. Tryb nocny zapewnia podgląd w ciemności do 12 metrów.

Oba modele wyposażono w algorytmy rozpoznające i klasyfikujące ruch – rozróżniają ludzi, zwierzęta i pojazdy, dostarczając precyzyjne powiadomienia na smartfony. Wbudowany system alarmowy (dźwiękowy i świetlny) odstrasza intruzów. Kamery umożliwiają również dwukierunkową transmisję audio, co pozwala na komunikację np. z kurierem lub domowym pupilem. Użytkownicy mogą przechowywać nagrania na karcie microSD (do 512 GB) lub w chmurze Tapo Care. Intuicyjna aplikacja TP-Link Tapo ułatwia zarządzanie kamerami i przeglądanie archiwum nagrań.

Tapo C530WS jest dostępna w cenie 270 PLN, a Tapo C230 – 160 PLN. Oba modele objęte są dwuletnią gwarancją producenta.