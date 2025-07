Nowe Audi A6 Limousine – elegancja, cisza i aerodynamika klasy premium

Audi prezentuje nową odsłonę swojej biznesowej limuzyny. A6 Limousine 2025 właśnie wjeżdża do salonów, ustanawiając nowe standardy pod względem aerodynamiki, komfortu akustycznego i minimalistycznego designu. To samochód dla tych, którzy cenią zarówno prestiż, jak i technologiczną precyzję.

Nowy A6 imponuje współczynnikiem oporu powietrza Cx na poziomie 0,23 – to najlepszy wynik w historii spalinowych modeli Audi. Efekt ten osiągnięto dzięki obniżonej sylwetce, zaawansowanym kurtynom powietrznym i inteligentnie zaprojektowanej tylnej krawędzi klapy bagażnika, która umożliwia optymalne oderwanie strugi powietrza.

Minimalistyczna, sportowa linia nadwozia powstała w ścisłej współpracy projektantów i inżynierów. Szerokie, gładkie powierzchnie i dynamiczne przetłoczenia łączą elegancję z DNA quattro. Charakterystyczny łuk linii okien i przestrzenne wloty powietrza nadają A6 nie tylko nowoczesny wygląd, ale też realnie poprawiają właściwości jezdne.

Nie zabrakło ukrytych detali, które mają ogromny wpływ na aerodynamikę – w tym aktywnie sterowanych kanałów za osłoną chłodnicy, szczelniejszego połączenia zderzaka z chłodnicą oraz rozbudowanego zestawu osłon podwozia. Z kolei adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne pozwala dodatkowo obniżyć nadwozie, zależnie od trybu jazdy i prędkości.

W parze z aerodynamiką idzie wyciszenie. Kabina nowego A6 jest aż o 30% cichsza niż w poprzedniej generacji. Lepsze uszczelki, opcjonalne szyby akustyczne (również z tyłu), wyciszone opony, nowa konstrukcja poduszek silnika i skrzyni biegów – wszystko to sprawia, że wnętrze limuzyny staje się prawdziwą oazą spokoju.

Nowe Audi A6 Limousine powstaje w fabryce w Neckarsulm. W Polsce ceny zaczynają się od 241 000 PLN za wersję z silnikiem 2.0 TFSI o mocy 204 KM. Na pokładzie standardowo znajdziemy m.in. cyfrowy kokpit Audi virtual cockpit plus, nawigację MMI experience plus, adaptacyjny tempomat, bezprzewodową ładowarkę do smartfona, klimatyzację dwustrefową oraz podgrzewane fotele.

Nowe A6 to nie tylko ewolucja w designie – to przemyślana rewolucja w aerodynamice, komforcie i elegancji.