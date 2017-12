Nowe aplikacje foto od Google

Większość z nas lubi dokumentować przyjemne wspomnienia za pomocą zdjęć wykonanych smartfonem. Teraz każdy będzie mógł pobawić się nowymi aplikacjami od Google, które mają zachęcić użytkowników do eksperymentowania z różnymi formami fotografii mobilnej.

Nowe „appsperymenty” (jak określa je Google) noszą nazwy Storyboard, Selfissimo! i Scrubbies. Najciekawsza z nich, Storyboard, to przeznaczona na telefony z Androidem aplikacja pozwalająca na tworzenie stron komiksowych ze zdjęć. Można samemu wybrać fotki, lub po prostu nagrać wideo: algorytmy rozpoznawania obiektów automatycznie wyłapią najważniejsze ujęcia i ułożą je w kadrach. Aplikacja wyposażona jest w filtry graficzne, które przekształcą zdjęcia tak, aby wyglądały, jakby wyszły spod ręki profesjonalnego rysownika.

Selfissimo! to dostępna na Androida i iOS aplikacja, która automatycznie robi zdjęcie w chwili, kiedy osoba trzymająca telefon nieruchomieje. To ciekawe rozwiązanie dla osób, które bez selfie nie wyobrażają sobie życia. Trzecia apka, Scrubbies, przeznaczona jest dla użytkowników iOS. Pozwala ona na zapętlanie wideo, których szybkość i kierunek odtwarzania można następnie „remiksować” poprzez skreczowanie palcem po ekranie smartfona, jak DJ na kontrolerze. Programy te nie zrewolucjonizują fotografii mobilnej, ale nie to jest ich celem. Za pomocą apek Google chce zbadać, jak użytkownicy odnoszą się do wprowadzania sztucznej inteligencji w różne dziedziny fotografii mobilnej i w którym kierunku powinny zmierzać zmiany.