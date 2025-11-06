Nowa Toyota bZ4X – mocniejsza, szybsza i tańsza

Toyota rozpoczęła przedsprzedaż odświeżonej wersji swojego flagowego elektryka – modelu bZ4X. Udoskonalony SUV oferuje teraz lepsze osiągi, większy zasięg i krótszy czas ładowania, a do tego w specjalnej ofercie startuje z ceną niższą o 10 000 PLN. Ceny rozpoczynają się od 165 900 PLN, a wszystkie warianty kwalifikują się do dopłat z programu „NaszEauto”, dzięki któremu koszt zakupu można obniżyć nawet o 40 000 PLN.

Więcej mocy, więcej zasięgu

Nowa Toyota bZ4X to przykład, jak szybko rozwija się technologia napędów elektrycznych. SUV otrzymał dwa nowe akumulatory litowo-jonowe – 57,7 kWh oraz 73,1 kWh brutto, które można połączyć z jednym z trzech wariantów mocy:

167 KM (napęd na przód),

224 KM (napęd na przód z większą baterią),

343 KM (napęd 4×4 XMODE, przyspieszenie 0–100 km/h w 5,1 s).

Najmocniejsza wersja jest obecnie najpotężniejszym autem w gamie Toyoty w Polsce, a udoskonalony układ elektryczny zapewnia zasięg do 569 km (WLTP).

Szybsze ładowanie i większy komfort

Toyota poprawiła również proces ładowania. Nowa funkcja wstępnego przygotowania akumulatora skraca czas ładowania prądem stałym (10–80%) do ok. 28 minut niezależnie od temperatury, a ładowarka pokładowa 22 kWpozwala uzupełnić energię w domu w zaledwie 3,5 godziny. Standardem pozostaje pompa ciepła, dzięki której wnętrze można ogrzewać i chłodzić przy niższym zużyciu energii.

Kabina przeszła subtelny lifting – pojawiła się nowa konsola środkowa z bezprzewodowym ładowaniem dwóch smartfonów, a także 14-calowy ekran systemu Toyota Smart Connect dostępny w standardzie. Zadbano również o lepsze wyciszenie i większy komfort podróżujących.

Style lub Executive – dwa poziomy dopasowane do potrzeb

Elektryczna Toyota bZ4X dostępna jest w dwóch wersjach wyposażenia:

Style (od 165 900 PLN) – z akumulatorem 57,7 kWh i napędem na przód (167 KM). W standardzie znajdziemy m.in. światła Matrix LED, 18-calowe felgi, pompę ciepła, system oczyszczania powietrza Nanoe-X, 14-calowy ekran z nawigacją Connected oraz ładowarkę pokładową 11 kW.

Executive (od 201 900 PLN) – z większą baterią 73,1 kWh i mocniejszym silnikiem 224 KM lub z napędem 4×4 o mocy 343 KM. W tej odmianie auto zyskuje m.in. 20-calowe felgi, tapicerkę z syntetycznej skóry, wentylowane fotele z pamięcią, ogrzewanie promiennikowe, a także systemy FCTA, LCA i zaawansowanego parkowania Toyota Teammate Advanced Park.

Opcjonalny pakiet VIP (8 000 PLN) dodaje audio JBL, panoramiczny dach i lakierowane na czarno wykończenie dachu.

Gotowa na codzienność i dalekie trasy

Każda Toyota bZ4X w standardzie wyposażona jest w komplet przewodów do ładowania (Typ 2 i 230V) oraz możliwość korzystania z programu Toyota Charging Network – to ponad milion punktów ładowania w całej Europie, w tym ponad 12 tys. w Polsce. Kierowcy mogą też monitorować proces ładowania przez aplikację MyToyota lub wyposażyć dom w dedykowaną stację Toyota HomeCharge.

Dzięki dopłatom w ramach „NaszEauto”, nową Toyotę bZ4X można kupić już od 125 900 PLN. W ofercie leasingowej KINTO One miesięczne raty startują od 1 090 PLN netto dla firm i 1 318 PLN brutto dla klientów indywidualnych.

Nowa Toyota bZ4X to dowód na to, że elektromobilność w wydaniu Toyoty dojrzewa z klasą – szybciej, dalej i wygodniej. Przedsprzedaż już trwa, a pierwsze egzemplarze pojawią się w salonach wkrótce.