Nowa grafika w Minecraft dopiero w 2018 roku

Popularność Minecrafta nie słabnie, o czym może świadczyć spore zainteresowanie sieciową wersją oficjalnego „konwentu” poświęconego temu sandboxowi. W tym roku deweloper Mojang oraz Microsoft ogłosili podczas niego wiele ważnych dla tytułu zmian, które mogą kompletnie zmienić jego charakter.

Tak, to nie żart: Minecraft ma dostać nową oprawę graficzną. Początkowo sugerowana na koniec 2017 roku aktualizacja przeciągnie się jednak do 2018 roku, a wraz z nią dodanie możliwości międzyplatformowego multiplayera na Nintendo Switch. Nowa grafika ma zachowywać klockowy charakter typowy dla gry, ale w większej rozdzielczości (do 4K!), z dodanym systemem dynamicznego oświetlenia obiektów oraz poprawioną jakością tekstur. Spójrzcie chociażby na screeny – w nowej wersji gra wygląda ślicznie. Więcej informacji na temat opóźnienia związanego z aktualizacją grafiki możemy spodziewać się wkrótce.

Wierni fani Minecrafta będą ponadto mogli cieszyć się nowymi przygodami w podwodnym środowisku. Aktualizacja ma zawierać zmiany w fizyce nurkowania (zaimplementowana zostanie wyporność), nowe gatunki zwierząt i typy broni, koral jako wydobywany surowiec oraz możliwość zwiedzania wraków statków. Nie wiadomo, kiedy dokładnie zostanie ona dodana, ale może jeszcze na starym silniku graficznym.