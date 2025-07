Nine Inch Nails redefiniują muzykę filmową

Trent Reznor i Atticus Ross po raz pierwszy sygnują ścieżkę dźwiękową nazwą Nine Inch Nails. Efektem ich pracy jest płyta, która może stać się jednym z najbardziej intrygujących dzieł w historii zespołu – soundtrack do filmu TRON: Ares. Premiera już 19 września, a pierwszy singiel, As Alive As You Need Me To Be, właśnie trafił do sieci.

Po pięciu latach milczenia Nine Inch Nails wracają z nowym, pełnym napięcia i emocji utworem, który nie tylko zapowiada długo wyczekiwaną ścieżkę dźwiękową, ale też nadaje nowy kierunek muzyce filmowej. As Alive As You Need Me To Be to pierwsza odsłona albumu stworzonego na potrzeby trzeciej części kultowej serii TRON, który ukaże się nakładem Interscope Records. Znalazł się również w najnowszym zwiastunie produkcji, której światowa premiera zaplanowana jest na 10 października.

Reznor i Ross mają na koncie ponad 20 soundtracków, w tym do The Social Network, Watchmen czy Co w duszy gra. Nigdy wcześniej jednak nie firmowali ich jako Nine Inch Nails – aż do teraz. Jak przyznaje Reznor w rozmowie z magazynem Empire, potraktowali TRON: Ares jak nowy album NIN, a nie tylko muzykę towarzyszącą obrazowi.

Nowy materiał to eksploracja mroku i światła, melancholii i niepokoju – opowieść o cyfrowym świecie z analogową duszą. Muzycznie album porzuca klasyczne orkiestrowe rozwiązania na rzecz przesterowanych faktur, pulsujących syntezatorów i charakterystycznej dla NIN intensywności. To odważny ruch, który z jednej strony redefiniuje rolę muzyki w filmie, z drugiej – powraca do korzeni industrialnej estetyki zespołu.

To także wyjątkowy moment w karierze zespołu. Nine Inch Nails, założone przez Trenta Reznora w 1988 roku, są uznawane za jedną z najbardziej wpływowych formacji ostatnich dekad. Ich dyskografię otwiera kultowy Pretty Hate Machine, a zamyka – przynajmniej do tej pory – Bad Witch z 2018 roku.

Ścieżka dźwiękowa do TRON: Ares jest już dostępna w przedsprzedaży. Obok singla As Alive As You Need Me To Be album zawiera aż 24 utwory – każdy z nich to osobna historia osadzona w dystopijnym świecie cyfrowej rewolucji.