iRobot prezentuje nowego mistrza czystości z inteligentną stacją AutoWash

iRobot idzie o krok dalej w automatyzacji domowego sprzątania. Najnowszy model robota sprzątającego – Roomba Max 705 Combo – to najbardziej zaawansowane urządzenie 2w1 w historii marki. Wyposażony w stację dokującą AutoWash, potężną moc ssania 13 000 Pa i nowy, samoczyszczący się wałek mopujący PowerSpin, robot obiecuje nie tylko czystość, ale i pełną wygodę obsługi.

Nowy poziom automatycznego sprzątania

Roomba Max 705 Combo to flagowy model iRobot, który sprząta jeszcze dokładniej, szybciej i bardziej inteligentnie. Oprócz znakomitej mocy ssącej, urządzenie wykorzystuje podgrzewany mop PowerSpin, który obraca się 200 razy na minutę, skutecznie usuwając zabrudzenia z różnych powierzchni – od paneli po kafle. Wbudowana technologia PerfectEdge umożliwia precyzyjne docieranie do narożników i krawędzi, a osłona ochronna chroni dywany, automatycznie wysuwając się przy ich wykryciu. Gdy robot napotka trudniejsze zabrudzenia, aktywuje funkcję intensywnego szorowania SmartScrub.

Inteligentna nawigacja i mapowanie 3D

Za precyzję działania odpowiada system LiDAR ClearView Pro, który tworzy szczegółowe mapy 3D i automatycznie rozpoznaje pomieszczenia. Dzięki PrecisionVision z wykorzystaniem AI, robot rozpoznaje przeszkody – od kabli po „niespodzianki” po zwierzętach domowych – i sprawnie je omija. System Dirt Detect automatycznie lokalizuje większe zabrudzenia i uruchamia dodatkowe przejazdy w najbardziej zanieczyszczonych miejscach.

Naszym priorytetem niezmiennie pozostaje dostarczanie klientom bezkompromisowej czystości dzięki najnowocześniejszym technologiom. Roomba Max 705 Combo to efekt ponad 30 lat doświadczenia w branży – mówi Gary Cohen, dyrektor generalny iRobot.

AutoWash – stacja, która myśli za ciebie

Dopełnieniem możliwości robota jest zaawansowana stacja AutoWash, która całkowicie automatyzuje konserwację urządzenia. Sama opróżnia pojemnik na brud (wystarczy raz na 75 dni), dozuje płyn do mopowania StayClean, płucze wałek gorącą wodą, suszy go ciepłym powietrzem i uruchamia cykl samooczyszczania. W praktyce to aż 8 tygodni bezobsługowego użytkowania – bez dolewania wody i ręcznego czyszczenia.

Wygoda, którą można personalizować

Dzięki aplikacji Roomba Home użytkownicy mogą dokładnie zaplanować, gdzie i jak robot ma sprzątać – wybierając konkretne pokoje, strefy, a nawet meble. Można też regulować moc ssania (cztery poziomy), intensywność mopowania (trzy poziomy) i programować cykle sprzątania w najczęściej uczęszczanych miejscach.

Roomba Max 705 Combo współpracuje z asystentami głosowymi Alexa, Siri i Google Assistant. Wystarczy jedna komenda, aby urządzenie posprzątało salon, kuchnię czy okolice stołu.

Kiedy i za ile?

Model Roomba Max 705 Combo ze stacją AutoWash (4 499 PLN) trafi do sprzedaży w Polsce w dwóch kolorach – czarnym i białym. Będzie dostępny: