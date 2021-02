Niezwykły: nowy Opel Mokka

Nowy Opel Mokka jest pierwszym modelem marki z nowym obliczem – panelem przednim Opel Vizor. Samochód zaprojektowany z myślą o wzbudzaniu emocji zapowiada przyszły kierunek stylistyczny marki. Nowością jest również przeprojektowany znak Blitz, czyli błyskawica Opla, a także centralnie umieszczona nazwa modelu na tylnej klapie. Nowa Mokka jest też pierwszym Oplem z deską rozdzielczą Pure Panel oraz w pełni cyfrowym kokpitem. Ponadto, model ten jest od samego początku sprzedawany zarówno z napędem elektrycznym, jak i z bardzo oszczędnymi silnikami spalinowymi.

Wraz z nową Mokką, praktycznie na nowo odkryliśmy Opla. Tutaj w Rüsselsheim zaprojektowaliśmy i opracowaliśmy samochód od podstaw. Nowa Mokka przedstawia wszystko, co Opel reprezentuje dziś i w przyszłości – radość z jazdy, wydajność i innowacyjność w każdym znaczeniu tego słowa. Mokka doskonale uosabia wartości marki Opel – jest niemiecka, przystępna i ekscytująca. — mówi dyrektor generalny firmy Opel, Michael Lohscheller.

Przyciągająca wzrok stylistyka: Mokka jest pierwszym modelem zaprojektowanym według nowej koncepcji stylistycznej Kompasu Opla i wyposażonym w Pure Panel

Nowy Opel Mokka zwraca uwagę perfekcyjnymi proporcjami i precyzją w najdrobniejszych szczegółach. Krótkie zwisy i szeroki rozstaw kół podkreślają odważną i bezkompromisową sylwetkę kompaktowego pięciomiejscowego modelu o długości 4,15 metra. Przód jest zdominowany przez niepowtarzalny panel przedni Opel Vizor. Osłania on „twarz” nowego Opla jak przyłbica kasku, integrując przedni wlot powietrza, reflektory LED i zaprojektowany na nowo znak Blitz w jeden spójny element. Nazwę modelu po raz pierwszy umieszczono pośrodku tylnej klapy. Słowo „Mokka” jest zapisane specjalną czcionką, która w zamyśle jej twórców ma kojarzyć się z techniką, płynnością i dynamiką.

Stylistyczna przejrzystość panuje również we wnętrzu. Nowy Pure Panel to zestaw dwóch wyświetlaczy, które pomagają skupić się na najważniejszych informacjach. W przeciwieństwie do kokpitów przeładowanych danymi i przełącznikami Pure Panel jest wyjątkowo czytelny. Wszystkie komunikaty są uporządkowane i natychmiast zrozumiałe. Projektanci Opla przywiązywali dużą wagę do cyfrowej detoksykacji. Zadbali o to, by obsługa systemu była intuicyjna i nie rozpraszała kierowcy. Najważniejsze funkcje wciąż są sterowane przyciskami, więc nie trzeba się do nich przebijać przez wielopoziomowe menu.

Stylistyka nadwozia nowej Mokki jest nie tylko czysta i odważna, ale także wydajna aerodynamicznie – ma typowy dla Opla opływowy kształt. Współczynnik oporu powietrza (cD) wynoszący zaledwie 0,32 sprawia, że nowa Mokka charakteryzuje się jednym z najniższych współczynników oporu powietrza w swoim segmencie rynkowym.

Mokka-e zwyciężyła w konkursie na najlepiej skomunikowany samochód „Connected Car Award 2020”. Ten całkowicie elektryczny model zwyciężył głosami czytelników magazynów Auto Bild i Computer Bild, w bardzo mocno obsadzonej kategorii samochodów kompaktowych.

Czysta wydajność: napęd elektryczny lub nowoczesne silniki spalinowe

Nowa Mokka jest dostępna w wersji w pełni elektrycznej, jak również z silnikami spalinowymi – dzięki multienergetycznej platformie CMP.

Żwawe, ale oszczędne silniki benzynowe i wysokoprężny oferują moc od 74 kW (100 KM) do 96 kW (130 KM). Wszystkie zespoły napędowe zadowalają się umiarkowaną ilością paliwa, zapewniając jednocześnie znakomite osiągi (zużycie paliwa według NEDC1: 4,9–3,8 l/100 km; emisja CO 2 : 113–99 g/km).

Wysoka sprawność i dynamiczne osiągi to cechy wyróżniające nowe silniki. Tarcie wewnętrzne i związane z tym straty zostały zminimalizowane. Również turbosprężarka reaguje natychmiast, znacznie zwiększając moment obrotowy przy niskich obrotach. Silniki współpracują z nowoczesną sześciobiegową przekładnią manualną lub płynnie działającym ośmiostopniowym automatem z manetkami zmiany biegów.

Ponadto zespół inżynierów z Rüsselsheim szczególnie postarał się o znaczące obniżenie masy w porównaniu z poprzednią generacją modelu, redukując ją nawet o 120 kg, a także o zwiększenie sztywności nadwozia. Korzyści są oczywiste: nowa Mokka zużywa znacznie mniej energii, a jednocześnie jest dużo bardziej elastyczna i dynamiczna oraz dostarcza więcej przyjemności z jazdy.

Mocny, prawie bezgłośny napęd elektryczny Mokki-e rozwija moc aż 100 kW (136 KM) i maksymalny moment obrotowy 260 Nm, dostępny od chwili ruszenia z miejsca. Według cyklu WLTP2 akumulator o pojemności 50 kWh pozwala na przejechanie do 324 kilometrów na jednym ładowaniu.

Silnik elektryczny o mocy 100 kW (136 KM) rozwija 260 Nm maksymalnego momentu obrotowego, dostępnego od razu po ruszeniu z miejsca. Kierowcy mogą wybierać pomiędzy trzema trybami jazdy — Normal, Eco i Sport. Dzięki 50 kWh akumulatorowi Opel Mokka‑e może przejechać na napędzie w pełni elektrycznym do 324 kilometrów (według WLTP2). Nowa Mokka‑e obsługuje wszystkie opcje ładowania prądem jednofazowym lub trójfazowym z mocą 11 kW: za pomocą ładowarki naściennej, szybkiej ładowarki lub przez kabel podłączony do domowego gniazdka elektrycznego. Sprawność akumulatora jest objęta gwarancją marki Opel przez osiem lat lub 160 000 kilometrów.

Innowacje dla wszystkich: matrycowe reflektory IntelliLux LED® i najlepsze systemy wspomagające kierowcę

Nowa Mokka pozostaje wierna tradycji marki Opel, którą jest udostępnianie technologii z wyższych segmentów szerokiej rzeszy użytkowników. Przykładami takich systemów są zaawansowany tempomat (ACC) i aktywne utrzymywanie na pasie ruchu. W oświetleniu również zastosowano najnowsze technologie, w tym niespotykane w tym segmencie rynku adaptacyjne i nieoślepiające matrycowe reflektory IntelliLux LED® złożone z 14 elementów. Wszystkie warianty Mokki są standardowo wyposażone w elektryczny hamulec postojowy oraz system rozpoznawania znaków drogowych. Dostępna jest również kamera cofania obejmująca kąt 180 stopni, asystent automatycznego parkowania, system Flank Guard oraz układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu.

Nowa Mokka zapewnia rozrywkę oraz łączność kierowcy i pasażerom. Oferta obejmuje systemy Multimedia Radio i Multimedia Navi z 7‑calowym dotykowym kolorowym wyświetlaczem oraz flagowy Multimedia Navi Proz 10‑calowym kolorowym ekranem dotykowym o wysokiej rozdzielczości. Monitory są zintegrowane z nowym kokpitem Pure Panel i zwrócone ku kierowcy. Wyświetlacz centrum informacyjnego kierowcy ma przekątną 12 cali.

Doskonała konstrukcja foteli jest wizytówką Opla. Klient może zamówić zarówno sportową Alcantarę, jak i klasyczną skórę — to niezwykły wybór jak na segment Mokki. Najwyższa opcja obejmuje podgrzewany skórzany fotel kierowcy z funkcją masażu. Kierowca i pasażer z przodu mogą umieścić swoje smartfony na specjalnej półce w konsoli centralnej, gdzie kompatybilne smartfony mogą być ładowane indukcyjnie (bezprzewodowo).

Niniejsza informacja jest aktualna na dzień publikacji. Specyfikacja techniczna opisywanych modeli, akcesoriów oraz usług może ulec zmianie. Niektóre modele, elementy wyposażenia, akcesoria oraz usługi i funkcje mogą być dostępne i działać tylko w wybranych krajach lub wyłącznie za dodatkową opłatą.