Lady Gaga z singlem Abracadabra

Dla Lady Gagi, która ma na koncie już 13 nagród Grammy, to był wyjątkowy wieczór. W przerwie reklamowej ceremonii, artystka zaprezentowała nowy singiel Abracadabra. Utwór promuje siódmy album studyjny gwiazdy Mayhem, który ukaże się 7 marca.

Abracadabra to piosenka przepełniona inspiracjami muzyką dance i trance. Klip w reżyserii Lady Gagi, Parris Goebel i Bethany Vargas oraz z choreografią Parris Goebel, ukazuje bitwę taneczną pomiędzy mroczną oraz jasną stroną Gagi. Lady Gaga podjęła współpracę z Goebel, by stworzyć epickie sekwencje taneczne z udziałem 40 tancerzy. Za stylizacje odpowiadają Peri Rosenzweig i Nick Royal z kreatywnego kolektywu HARDSTYLE. Kostiumy Gagi – w tym między innymi biała peleryna stworzona ze starych sukienek ślubnych – dodają kolejną warstwę do przemyślanej produkcji.