Niebezpieczne SMS-y podszywające się pod operatorów

Użytkownicy telefonów z Androidem padli ofiarą kolejnego oszustwa. Fałszywe SMS-y, rzekomo wysyłane przez operatorów, zawierają odnośniki do szkodliwego oprogramowania przejmującego kontrolę nad urządzeniem.

Klienci sieci Play i Orange powinni mieć się na baczności: organizacja CERT Polska poinformowała o nowym oszustwie wymierzonym właśnie w nich. Ma ono postać wiadomości SMS informującej o tym, że ich urządzenie już wkrótce utraci możliwość łączenia się z internetem, a jedynym sposobem na zapobiegnięcie temu jest rzekoma „aktualizacja ustawień sieci”.



W wiadomości znajduje się także link, po którego kliknięciu użytkownik zostaje przeniesiony na stronę udającą oficjalne portale operatorów. Informuje ona o konieczności pobrania łatki bezpieczeństwa; w rzeczywistości jest ona oprogramowaniem szpiegowskim pozwalającym na przejmowanie kontroli nad smartfonem z Androidem.



Oszustwo zostało zorganizowane profesjonalnie, ale jak zawsze nie ustrzegło się pewnych niedociągnięć. Link podany w wiadomości nie odwołuje do oficjalnej strony operatora, ale takiej topornie się pod nią podszywającą – przed klikaniem w jakiekolwiek odnośniki koniecznie trzeba sprawdzić, czy po prostu nie wyglądają one podejrzanie, w szczególności, jeśli nakłaniają do pobrania jakichkolwiek plików. Dodatkowo fałszywe strony operatorów upstrzone są błędami ortograficznymi, a w samej wiadomości od operatora brakuje polskich znaków. Warto zwracać uwagę na takie drobiazgi i zachęcać bliskich do tego samego – może to ocalić nasze oszczędności przed kradzieżą.