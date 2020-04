Netflix udostępnia filmy edukacyjne na YouTube

Nie wszyscy mają dostęp do Netflixa, a niektóre spośród znajdujących się tam filmów to cenne materiały edukacyjne. Aby ułatwić uczniom i studentom zdobywanie wiedzy, serwis streamingowy zdecydował się na opublikowanie kilku filmów i seriali dokumentalnych na YouTubie.

Netflix udostępnił swoje najpopularniejsze dokumenty na swoim oficjalnym kanale YouTube. Każdemu tytułowi towarzyszy lista ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów, którą możemy znaleźć na blogu Netflixa. Ponadto serwis planuje udostępnienie specjalnych wywiadów z twórcami produkcji, które pozwolą uczniom zdobyć dodatkowe informacje na interesujące ich tematy oraz dowiedzieć się, jak wygląda proces tworzenia filmu dokumentalnego.

Wśród udostępnionych seriali znalazła się Nasza planeta, przepiękny dokument przyrodniczy będący kontynuacją serii Planeta Ziemia i Błękitna planeta. W tej opowiadanej głosem sir Davida Attenborough przygodzie udamy się w podróż po setkach ekosystemów zlokalizowanych w 50 różnych krajach, poznamy ich roślinność oraz zwierzęcych mieszkańców. Ponadto na kanale YouTube obejrzymy takie produkcje, jak Niemowlęta, Abstrakt: Sztuka designu czy Białe Hełmy. Niestety, na chwilę obecną nie są one dostępne z polskimi napisami.

Akcję Netflixa zainspirowały prośby nauczycieli, którzy często korzystają z zamieszczonych w serwisie materiałów podczas lekcji. Obecnie nauczanie przeniosło się do sfery wirtualnej. Nie każdy uczeń ma wykupioną subskrypcję w serwisie streamingowym, więc niemożliwe było nawet zlecanie im obejrzenia konkretnego odcinka. Dzięki tej inicjatywie dostęp do materiałów edukacyjnych stał się łatwiejszy. Szkoda, że nie obejrzymy filmów w polskiej wersji językowej, ale osoby chociaż trochę znające angielski mogą wykorzystać je do poszerzenia swojej wiedzy i podszlifowania umiejętności językowych.