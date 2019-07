Netflix: Irlandczyk. Są już pierwsze zdjęcia!

Przybysze to najnowsza i jednocześnie pierwsza norweska produkcja oryginalna HBO Europe. Jest to satyryczny serial science fiction, którego akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Jego twórcami są Anne Bjørnstad i Eilif Skodvin (twórcy Lilyhammer). Nicolai Cleve Broch i Krista Kosonen wystąpią w rolach głównych. Premiera serialu Przybysze odbędzie się 21 sierpnia w HBO GO.

