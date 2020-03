Nauka i praca w domu z Creative

Praca z domu z pewnością nie jest idealnym rozwiązaniem, ale w dobie obecnie panującej pandemii jest ona niezaprzeczalnie konieczna. Właśnie dlatego firma Creative wychodzi z propozycją wyposażenia nas w kilka niezbędnych sprzętów audio, które pomogą nam się skupić w niekiedy wymagających domowych warunkach, odbywać rozmowy telefoniczne i wideokonferencje ze współpracownikami oraz cieszyć uszy czystym brzmieniem niezależnie od sytuacji.

Rozmawiasz dużo przez telefon? Chcesz mieć wolne ręce? Nie lubisz ładować co chwilę swojego sprzętu? Na przeciw tym wymaganiom wychodzi Creative Outlier Gold

Bezprzewodowe słuchawki od Creative działają na jednym ładowaniu nawet do 14 godzin. Etui dodatkowo dostarczy zasilania na kolejne 25 godzin pracy tego zestawu słuchawkowego. Idealne rozwiązanie dla osób cięgle rozmawiających przez telefon. Podczas rozmów można używać jednej słuchawki, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. W tym czasie drugą słuchawkę można sparować z innym urządzeniem. Mikrofon wielokierunkowy o czułości -42dBV/Pa pozwala na uzyskanie bardzo dobrej jakości połączeń głosowych.

Dzięki zastosowanym kodekom (aptX, AAC, SBC), membranie grafenowej, Bluetooth 5.0 i technologii Super X-FI słuchawki jakością dźwięku powalą na kolana modele nawet dwa razy droższe. Jakość dźwięku jest znakomita – bas jest stonowany, nie męczący, średnica, wysokie tony czyste i wyraźne, a dzięki Super X-FI scenę mamy wyjątkowo szeroką i naturalną. Poczujesz się jak na koncercie na żywo.

Pracujesz lub uczysz się na komputerze? Potrzebujesz wygodnych słuchawek z bardzo dobrym mikrofonem? Wybierz wielozadaniowe słuchawki Sound BlasterX H3

Sound BlasterX H3 sprostają temu zadaniu. Nie drogie i bardzo dobre słuchawki wokółuszne, które spełnią wymagania każdej osoby oczekującej wygody i dobrej jakości dźwięku i komunikacji głosowej. Odłączany mikrofon z funkcją redukcji szumów, pilot na kablu z regulacją głośności i sterowaniem mikrofonu, muszle zestawu słuchawkowego Sound BlasterX H3 wykonane z pluszu i skóry ekologicznej zapewniają komfort, i ułatwiają koncentrację podczas nauki. Nawet jeśli nosisz okulary, możesz uczyć się lub pracować przez wiele godzin, nie odczuwając zmęczenia.

Wraz ze słuchawkami dostajemy oprogramowanie Sound BlasterX Acoustic Engine Lite, które z powodzeniem możemy wykorzystać pod kątem gier. Oprogramowanie zawiera gotowe profile audio, dopasowane do ustawień dźwięku popularnych obecnie gier. Po włączeniu profilu rozgrywka staje się jeszcze bardziej emocjonująca. Dzięki dużym i efektywnym przetwornikom FullSpectrum o średnicy 40 mm i pełnym paśmie przenoszenia zestaw Sound BlasterX H3 oferuje mocny bas oraz wyjątkową klarowność i selektywność dźwięku. Dzięki dobrej jakości mikrofonu rozmowy z ekipą z Twojego oddziału będą czyste i wyraźne.

Niezwykle lekki bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla komfortowej pracy lub nauki to Creative Sound Blaster Jam

Wyobraź sobie, że musisz spędzić 8 godzin ucząc się lub pracując ze słuchawkami na głowie. Z Sound Blaster Jam to sama przyjemność. Waga tych słuchawek to jedynie 83 gramy. Dopracowana konstrukcja, która nie powoduje ucisku na głowę. Grube piankowe, miękkie nausznice dobrze się wentylują i nie powodują przegrzewania się uszu podczas dłuższego używania. Z „Jamami” nie musisz się ograniczać do pracy w jednym miejscu, ponieważ zasięg transmisji bezprzewodowej sięga aż do 15 metrów. Wbudowana bateria litowo-jonowa pozwala na ciągłą pracę zestawu słuchawkowego do 12 godzin. Kiedy wyczerpie się bateria możesz dalej pracować na słuchawkach, wystarczy, że je podłączysz do urządzenia za pomocą dostarczonego w zestawie kabla. Za głośność, jakość i czystość rozmów na najwyższym poziomie odpowiada wielokierunkowy mikrofon wbudowany w słuchawkę. Za szybkie i bezproblemowe parowanie z urządzeniem odtwarzającym odpowiada moduł NFC. Przyłóż słuchawki do swojego smartfona i rozmawiaj z bliskimi nawet przez 12 godzin.

Koniec końców, najlepsza w tych słuchawkach jest jakość dźwięku. Za wyjątkową muzykalność odpowiadają 32mm, neodymowe przetworniki, które grają bardzo dobrze jak na takie niepozorne słuchawki. Słuchawki trzymają się dobrze głowy i nie spadną nawet przy większej aktywności fizycznej. Wskakuj na trenażer lub bieżnie i ciesz się ze swojej ulubionej listy muzycznej.

Odsłuchiwanie materiału lekcyjnego na kiepskiej jakości głośnikach laptopowych może być bardzo irytujące i męczące. Zmień to kupując Creative Pebble

Aby poprawić jakość dźwięku z laptopa wystarczy zakupić dobre i niedrogie głośniki Creative Pebble. To niewielkie, kompaktowe głośniki zasilane bezpośrednio z portu USB o nietuzinkowym wyglądzie i jeszcze lepszej jakości dźwięku. Za jakość dźwięku odpowiadają dwa pełnozakresowe przetworniki i dwie membrany basowe, pasywne. „Ukierunkowane na słuchacza” – dosłownie. Głośniki są skierowane pod kątem 45 stopni, by dźwięk docierał do uszu osoby siedzącej przed monitorem lub laptopem. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, dźwięk docierający do użytkownika jest dobrze zbalansowany, dokładny, wyjątkowo szczegółowy, z przyjemnymi niskimi tonami. Wynosząca jedynie 11.6 cm szerokość każdego z głośników Creative Pebble pozwala umieścić je obok monitora bez utraty zbyt dużej ilości miejsca na Twoim biurku.

Włącz ulubioną muzykę, film lub grę i ciesz się nowym wymiarem dźwięku w świecie rozrywki.

