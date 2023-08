GUESS nawiązuje współpracę z luksusowymi klubami plażowymi

GUESS ogłasza rozpoczęcie współpracy z czterema ekskluzywnymi klubami plażowymi: Blue Marlin Ibiza Beach Club w Hiszpanii, Phi Beach na Sardynii, Yuzu Beach w Cesme w Turcji oraz Marciano by GUESS na plaży Arienzo w Positano, na Wybrzeżu Amalfi.

Zlokalizowany nad malowniczą zatoką w okolicy San José, GUESS Beach Club w kultowym Blue Marlin Ibiza to jedno z najpopularniejszych plażowych miejsc na wyspie, które przyciąga znane osobowości ze świata showbiznesu. Na początku lipca 2023 roku klub przeszedł rebranding. Wykończony w odcieniach błękitu z kontrastowym logo GUESS i trójkątnymi palmami, wystrój stwarza niepowtarzalną, luksusową atmosferę. Nowy branding odnaleźć można we wszystkich elementach wystroju – od leżaków, sof, narzut i poduszek po akcesoria barowe i klimatyczne łapacze snów.

Phi Beach na Sardynii, położona w niewielkiej odległości od Porto Cervo, to idealne miejsce do podziwiania majestatycznych zachodów słońca, delektując się przy tym orzeźwiającym drinkiem. Jest również jednym z najbardziej popularnych miejsc wśród miłośników nocnego życia, goszczącym najlepszych DJ-ów z całego świata. Koncepcja klubu jest podobna do tej z Ibizy i nawiązuje ona do kolorów morskiej wody i gorącego piasku, nadając miejscu wakacyjną, plażową atmosferę.

Turecki klub Yuzu w miejscowości Cesme to popularne miejsce, usytuowane na tle lśniącego morza, które oferuje swoim bywalcom niezwykle charakterystyczną, luksusową atmosferę. Tutaj również przestrzeń opanowana została przez głęboki, morski błękit. Strefa wypoczynkowa i leżaki zostały ozdobione letnim brandingiem GUESS Beach, dodając przestrzeni nowoczesności.

Klub Marciano by GUESS na plaży Arienzo w Positano przyciąga swoim zachwycającym widokiem na hipnotyzujące, błękitne fale Morza Tyrreńskiego. Miejsce jest prawdziwą oazą spokoju. Najbardziej ikoniczne logo z kolekcji odzieży Marciano pojawia się tu na leżakach, ręcznikach, poduszkach i akcesoriach, dodając im letniego, ekskluzywnego akcentu.

Jesteśmy naprawdę podekscytowani naszym partnerstwem z luksusowymi klubami plażowymi w Hiszpanii, Włoszech i Turcji. To jedne z krajów, w których nasz biznes odnosi największe sukcesy i stanowią dla nas bardzo ważne rynki. Każde miejsce zostało starannie wyselekcjonowane ze względu na swój prestiż, zapierające dech w piersiach widoki oraz wyrafinowaną grupę klientów. To ambitny projekt, i jesteśmy pewni, że dzięki odpowiedniemu połączeniu stylu, wysokiej jakości obsługi, designu i myślenia o przyszłości – marki GUESS i Marciano by GUESS zaoferują gościom z całego świata pełne przyjemności, fascynujące doświadczenie – mówi Paul Marciano, Chief Creative Officer GUESS.

GUESS i Marciano by GUESS zapraszają do podziwiania mieniącego się morza, relaksując się na leżakach, z ręcznikami i miękkimi bawełnianymi poduszkami, oznaczonymi logo marki.