NASA i Nokia stworzą sieć LTE na Księżycu

Nie wszystkie obszary na świecie zostały objęte łącznością LTE, a NASA już myśli o założeniu sieci 4G na… Księżycu. Partnerem amerykańskiej agencji kosmicznej w tym przedsięwzięciu będzie Nokia.

Głównym celem projektu jest stworzenie na powierzchni Księżyca systemu komunikacyjnego, który umożliwi nawigację w czasie rzeczywistym, strumieniowanie transmisji wideo na żywo oraz zdalne sterowanie księżycowymi łazikami. Połączenie LTE jest szybsze i stabilniejsze niż aktualnie wykorzystywane standardy transmisji danych, więc zastosowanie go znacząco ułatwiłoby eksplorację naszego satelity. Do obsługi pozaziemskiego internetu producent planuje stworzenie kompaktowych, energooszczędnych stacji LTE odpornych na wszystkie kosmiczne niespodzianki.



Na wykonanie projektu Nokia otrzymała dotację w wysokości 14,1 mln USD, która została przekazana należącemu do marki ośrodkowi badawczemu Bell Labs. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, sieć będzie gotowa już pod koniec 2022 roku. Jest ona elementem programu Artemis, którego celem jest stworzenie samodzielnych baz księżycowych do roku 2028. Nokia zapowiada, że w przyszłości możliwa będzie aktualizacja sieci LTE do standardu 5G, zapewniającego jeszcze lepsze prędkości przesyłania danych.