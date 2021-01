Najlepszy laptop do pracy zdalnej

Praca zdalna już od pewnego czasu zaczęła zdobywać sobie w Polsce popularność. Jednak dopiero w ciągu ostatniego roku nastąpił na nią prawdziwym “boom”. Wszystko za sprawą koronawirusa i nie tylko chęci, ale wręcz konieczności wykonywania pracy z zacisza własnego domu. Praktycznie wszyscy, którzy mieli taką możliwość, zostali przymusowo odesłani przez swoje firmy na “home office”. Czy należysz do tej grupy i stanąłeś przed wyzwaniem kupienia dobrego laptopa do zadań biurowych? Jeśli tak, podpowiadamy, na co zwrócić uwagę.

Nowoczesna, wytrzymała klawiatura

Praca biurowa, to – powiedzmy sobie szczerze – przede wszystkim pisanie na klawiaturze. Odpowiedzi na maile, tworzenie dokumentów, wypełnianie protokołów i formularzy, czy też przygotowywanie materiałów do prezentacji online wymaga jej użytkowania.

Dlatego, wybierając laptop do pracy zdalnej, należy sięgnąć przede wszystkim po taki, który cechuje się niezawodnością tego elementu. Solidna, odporna na użytkowanie klawiatura o ergonomicznym ustawieniu klawiszy będzie gwarancją nie tylko wygody, ale również tego, że nie zawiedzie cię podczas pracy. I nie będzie miało znaczenia, czy twoje home office potrwa tylko miesiąc, czy już zupełnie przestawisz się na tę formę pracy: zawsze będzie ci pomagać.

Przykładem tego typu klawiatury, która doskonale współpracuje z tekstem, ale ułatwia także wykorzystanie funkcji matematycznych, jest ta, która znajduje się w laptopach ThinkPad marki Lenovo. Idealnie sprawdza się podczas wielogodzinnego użytkowania. Co więcej, laptopy tej marki wyposażone są w matrycę, która nie odbija promieni słońca, dzięki czemu mogą posłużyć do pracy w każdym pomieszczeniu czy nawet podczas wyjazdu. Ich dodatkową zaletą jest odporna aluminiowa obudowa.

Pełna mobilność i długa praca na baterii

Osoby, które oprócz pracy w systemie home office wykonują także inne zadania, związane z przemieszczaniem się, na pewno docenią możliwość użytkowania komputera w miejscach pozbawionych dostępu do prądu. Z tego względu warto zadbać o długą pracę na baterii i jej wysoką żywotność.

Modelem, który odpowiada na to wyzwanie, jest bez wątpienia Microsoft Surface Laptop 3, który posiada kompaktowy rozmiar 13,5 cala, umożliwiający łatwe przenoszenie go, przy jednocześnie wystarczająco wygodnym do pracy ekranem. Dodatkowo zapewnia wykorzystanie pióra Surface, co jeszcze bardziej czyni go uniwersalnym i komfortowym sprzętem.

Dodatkowymi zaletami tego laptopa są bezproblemowa praca, a także doskonałe parametry techniczne, takie jak procesor Intel Core i5-1035G7, z taktowaniem 1,2 GHz, a także trybem turbo sięgającym do 3,7 GHz.

Z jego zalet skorzystają między innymi osoby pracujące jako concierge, co jest obecnie coraz bardziej popularnym rozwiązaniem.

Niezawodność zoptymalizowanego systemu

Bez wątpienia wiele osób, które pracują z domu, docenia niezawodność pracy z systemem operacyjnym. Komputer, który się nie zawiesza i nie “zamarza” na kilka chwil, pracuje płynnie i wydajnie, to marzenie każdego użytkownika.

Do jednych z najlepiej zoptymalizowanych komputerów należą z całą pewnością MacBooki z serii Air. Ich parametry i doskonale zbilansowany system sprawiają, że praca na nich zawsze jest płynna i wygodna. Dodatkowymi ułatwieniami mogą być możliwości łączenia wszystkich sprzętów Apple'a i szybkiego przesyłania pomiędzy nimi danych. Wygodna klawiatura, ekran w technologii Retina oraz elegancki wygląd to dopełnienie marzeń.

Każdy z tych sprzętów może doskonale sprawdzić się w pracy biurowej w domu. Który z nich wybierzesz, aby wykorzystać swój potencjał w trybie home office?