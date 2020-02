Najlepsze głośniki do każdego pokoju

Reprezentacyjny sprzęt audio w salonie, kompaktowy odtwarzacz w kuchni czy lekki głośnik Bluetooth do ogrodu? W naszym przewodniku znajdziesz wszystkie urządzenia audio, których potrzebujesz!

SALON

JBL LINK BAR

1 750 PLN

Salon to idealny punkt wyjściowy do budowania systemu smart home. W jego centrum może znaleźć się na przykład Link Bar, soundbar z wbudowanym Asystentem Google i Chromecastem. Sprzęt jest kompatybilny z kodekami Dolby Digital, Dolby Atmos i DTS:X, dzięki czemu dostarcza wspaniałego, przestrzennego brzmienia. Całkowita moc Link Bara to 100 W, a jego basowa, dynamiczna charakterystyka ubarwi nie tylko filmy, ale także muzykę.

BOWERS & WILKINS FORMATION WEDGE

4 500 PLN

Abstrakcyjny Wedge, wykończony rozkosznie luksusowymi materiałami, na pewno przykuje uwagę znajomych. Został wyprofilowany tak, aby pasował do narożników pomieszczeń. Wykorzystuje on pięć przetworników do wygenerowania potężnej sceny dźwiękowej. Głośnik jest kompatybilny z AirPlay 2 i źródłami Bluetooth, a ponadto może pracować w systemie multiroom Formation.

JAYS S-LIVING THREE

1 550 PLN

Minimalistyczny sprzęt od Jays to propozycja dla osób ceniących ponadczasowe wzornictwo. Został on wyposażony w cztery przetworniki, zapewniające krystalicznie czysty dźwięk. S-Living Three otrzymał moduły Bluetooth i NFC, jest kompatybilny z AirPlay 2, Chromecastem i Spotify Connect, a także może być włączony do systemu multiroom. Spokojnie – mimo mnogości funkcji to przyjazny dla użytkownika, łatwy w konfiguracji głośnik.

SYPIALNIA

NAIM MU-SO QB 2

4 000 PLN

Sześcienna bryła Mu-so Qb 2 skrywa w sobie prawdziwy skarb – trójdrożny system muzyczny stereo z podwójnym radiatorem basowym. Konfiguracja ta potrafi wygenerować imponujące 300 W mocy, ale nawet przy niewielkiej głośności zauroczy cię głębią i szczegółowością dźwięku. Sprzęt kompatybilny jest z większością popularnych serwisów streamingowych, AirPlay 2 i Chromecastem. Podłączymy do niego także playery ze złączami USB lub minijackiem.

DENON HOME 150

Denon wchodzi na rynek inteligentnych głośników z mocną reprezentacją. Znalazł się w niej Home 150, niewielki, ale potężny sprzęt o minimalistycznej estetyce i wsparciu dla Alexy, Asystenta Google oraz Siri. Początkowo skorzystamy z nich jedynie po sparowaniu sprzętu z telefonem, ale w przyszłości znajdą się oni bezpośrednio na głośniku. Intuicyjne sterowanie, możliwość stworzenia pary stereo i zgodność z systemem multiroom Heos.

AUDIO PRO BT5

650 PLN

Kompaktowe rozmiary głośnika od Audio Pro kontrastują z jego dźwiękowym potencjałem. Dwa przetworniki, nisko- i wysokotonowy, grają z klarownością, dokładnością i słodyczą, której może pozazdrościć im niejedna większa konstrukcja. Prosta i elegancka forma BT5 będzie doskonale prezentowała się na stoliku nocnym, a trzy różne kolory wykończenia – czerń, orzech włoski i dryfujące drewno – bez trudu dopasują się do każdego wystroju sypialni.

BIURO



DENON HOME 350

Flagowiec z serii Home to kawał pięknego sprzętu – waży aż 6,3 kg i ma prawie 40 cm szerokości. Jego górna część pokryta została matowym panelem dotykowym, za pomocą którego możesz sterować odtwarzaniem, a boki – materiałową maskownicą. Skrywa ona sześć przetworników: dwa tweetery, dwa średniozakresowe i dwa woofery. Głośnik jest kompatybilny ze Spotify, TIDALem i Soundcloud, a także AirPlay 2 i Bluetooth.

SONORO STREAM

1 200 PLN

Jeśli należysz do tej grupy osób, które w trakcie pracy oprócz playlist włączają stacje radiowe, Stream to propozycja dla ciebie. Radioodbiornik został wyposażony w tuner FM i DAB+, Spotify Connect i Bluetootha, dzięki czemu możesz wybierać spośród wielu źródeł dźwięku – obsługę sprzętu ułatwia ekran dotykowy. Trzycalowy przetwornik pracuje w tandemie z membraną bierną, generując wesołe i żywe brzmienie o zaskakującej głębi.

DIVOOM DITOO

319 PLN

Design Ditoo inspirowany jest komputerami retro i gwarantujemy, że poprawi ci humor, nawet podczas najbardziej zapracowanych dni. Mimo zabawkowej oprawy to naprawdę dobry odtwarzacz dźwięku. Może on służyć jako inteligentne centrum powiadomień – gdy otrzymamy wiadomość na Facebooku lub WhatsAppie, jego pikselowy ekranik wyświetli stosowną notyfikację. W przerwach w pracy zagramy na nim w minigry.

KUCHNIA

DENON HOME 250

Sterowanie głosowe to przydatna funkcja, gdy akurat coś pichcisz. W końcu nikt nie chce podczas zmiany poziomu głośności przypadkowo ubrudzić głośnika – szczególnie tak atrakcyjnego jak Home 250 od Denona. Jego cztery przetworniki i radiator pasywny pracują w konfiguracji stereo. Co najważniejsze, głośnik jest kompatybilny ze wszystkimi najważniejszymi asystentami głosowymi, dlatego z łatwością zintegrujesz go z dowolnym systemem smart home.

JAYS S-LIVING ONE

1 100 PLN

Ten kompaktowy głośniczek szczególnie dobrze sprawdzi się w niewielkich kuchniach, gdzie każda przestrzeń jest na wagę złota – nie zajmie on dużo miejsca, a wypełni całe pomieszczenie muzyką. Jego neutralny, barwny i detaliczny profil dźwiękowy pasuje do wszystkich gatunków; równie dobrze brzmią na nim podcasty. S-Living One obsługuje także Chromecasta, AirPlay 2 i Spotify Connect, a dzięki Bluetoothowi podłączymy do niego telefon.

AUDIO PRO A26

2 150 PLN/para

Kolumny Audio Pro są na tyle małe, że zmieszczą się na półce (nawet nie będziesz musiał wyrzucać stamtąd przypraw). Są one interesujące przede wszystkim ze względu na wsparcie dla systemu multiroom i kompatybilność z Bluetooth aptX, dzięki któremu oferują wszystkie dobrodziejstwa dźwięku stereo bez konieczności ustawiania odtwarzacza w kuchni. A skoro już przy brzmieniu jesteśmy, to naprawdę fenomenalna konstrukcja, o porywającej głębi i precyzji.

PRZENOŚNE

JBL CHARGE 4 SQUAD MORO

769 PLN

Impreza w ogródku to dla ciebie zbyt mało: wolisz zorganizować ją na plaży lub nad jeziorem. Charge 4 od JBL to prawdziwie „taktyczny” głośnik Bluetooth (w szczególności w efektownej wersji moro), z przetwornikiem o mocy 30 W i akumulatorem na 20 godzin słuchania. Jak na sprzęt terenowy przystało, nie mogło zabraknąć wodoodporności IPX7 i wytrzymałego wykończenia z tkaniny i gumy.

B&O BEOLIT 17

2 000 PLN

Ta potężna bryła kryje w sobie sześć przetworników o szczytowej mocy 240 W, wyrzucających z siebie obłędnie piękne, barwne tony dookoła całego głośnika. Konfiguracja ta pozwoli na udźwiękowienie naprawdę dużej imprezy, i to od rana do wieczora – bateria starcza na maksymalnie 24 godziny. Jeśli skończy się ona wcześniej, będziesz mógł wykorzystać pozostały akumulator do naładowania smartfona.

DIVOOM VOOMBOX POWER 360

400 PLN

W sumie wszystko, co powinieneś wiedzieć o Power 360, kryje się w jego nazwie. Sześć przetworników zostało rozmieszczonych po obydwu stronach urządzenia, dzięki czemu muzyka odtwarzana jest dookoła głośnika. Wodoodporna obudowa została wykonana z solidnych materiałów, chroniących ją przed uszkodzeniami mechanicznymi. Parowanie NFC przyspiesza łączenie głośnika ze smartfonem.