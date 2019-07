NAIM prezentuje najnowszą odsłonę wzmacniaczy zintegrowanych NAIT & SUPERNAIT

Naim Audio, brytyjski specjalista hi-fi z 46-letnim doświadczeniem w branży audio, zaprezentował trzecią generację uznanych wzmacniaczy zintegrowanych NAIT i SUPERNAIT. Zarówno NAIT XS 3 jak i SUPERNAIT 3 zostały zmodernizowane pod kątem wydajności, a teraz oba modele również zawierają wbudowane sekcje przedwzmacniacza gramofonowego, dzięki czemu są idealnym partnerem dla gramofonów, a także odtwarzaczy sieciowych, odtwarzaczy CD oraz innych źródeł muzyki, umożliwiając konsumentom cieszenie się wyrafinowanym dźwiękiem Naim. Podobnie jak ich słynni poprzednicy, oba wzmacniacze zintegrowane zostały wykonane ręcznie w Salisbury w Wielkiej Brytanii.

W ciągu ostatnich sześciu lat, które upłynęły od prezentacji poprzedniej generacji wzmacniaczy zintegrowanych NAIT, zespół do spraw badań i rozwoju Naim Audio pracował nad wieloma udoskonalaniami swoich wzmacniaczy, wyszczególnionymi poniżej. Efektem są usprawnione sekcje końcówek mocy zarówno modelu NAIT XS 3, jak i SUPERNAIT 3, zapewniające większe tempo i intymność dostarczanego brzmienia – niezależnie od tego, czy wzmacniacze napędzają parę głośników, czy ulubioną parę słuchawek.

Nowe sekcje przedwzmacniacza gramofonowego wbudowane w NAIT XS 3 i SUPERNAIT 3 bazują na klasycznej konstrukcji Naim i zostały wykonane z podzespołów o jakości audiofilskiej – fachowo wybrane i segregowane przed końcowym montażem w celu uzyskania optymalnego poziomu dokładności.

Udoskonalenia trzeciej generacji obejmują:

• Zespół do spraw badań i rozwoju Naim znalazł sposób na ponad dwukrotne zwiększenie szybkości wzmocnienia napięcia, co z kolei podwaja szybkość reakcji podłączonych głośników.

• Tranzystory sekcji wzmacniacza zostały zoptymalizowane, więc nie muszą już być ekranowane przez układ kaskadowy. Usunięcie układu kaskadowego oznacza mniejszą potrzebę stabilizacji wzmacniacza: podwaja to szybkość narastania napięcia zapewniając znaczną poprawę jakości dźwięku.

• Topologia sekcji gramofonowej obejmuje 4 stopnie: stopień wzmocnienia, korekcję pasywną, wzmocnienie końcowe oraz korekcję aktywną. Zapewnia to doskonałą wydajność, znaczną redukcję szumów, rozszerzoną korekcję RIAA poza pasmem dźwięku oraz duży zapas mocy.

• Wszystkie kondensatory korekcyjne RIAA są foliowymi konstrukcjami montowanymi przelotowo, z niskim poborem szumów tła i doskonałą wydajnością chwilową. Ponieważ przedwzmacniacze gramofonowe są 1000 razy bardziej czułe niż inne sekcje wejściowe, to rozwiązanie znacznie poprawia jakość dźwięku.

• Impedancja wejściowa wynosi 47kΩ równolegle z obciążeniem pojemnościowym 470pF; wzmocnienie jest idealne dla 5mV wkładek gramofonowych MM.

Modele NAIT XS 3 i SUPERNAIT 3 korzystają również z następujących funkcji:

• Wzmacniacz słuchawkowy klasy A

• Kontrola głośności z potencjometrem Alps Blue Velvet

• Elektromagnetyczny przełącznik wyboru wejścia

• Ceramiczna izolacja tranzystorów mocy

• Galwanicznie izolowana sekcja sterowania mikroprocesora

• Mocowania płytek drukowanych izolujące szum tła

SUPERNAIT 3 z kolei oferuje ekskluzywnie:

• Wbudowany moduł 24V DR: czystsz moc i poprawa wydajności dzięki technologii Naim Discrete Regulation zastosowanej w całej sekcji przedwzmacniacza

• Większy transformator toroidalny w sekcji zasilacza: zapewnia większą moc i szybkość regeneracji

• Dodatkowe ołowiane elementy z otworami przelotowymi na ścieżce sygnału: minimalizują negatywne skutki drgań i przejściowych warunków termicznych

• Gniazda wejściowe zamontowane na podstawie są ręcznie podłączane do płytek drukowanych: zapewniają lepszą izolację drgań

• Kontrola balansu wykorzystująca potencjometry Alps Blue Velvet

Wzmacniacze zintegrowane NAIT XS 3 i SUPERNAIT 3 będą dostępne w sprzedaży u autoryzowanych dealerów Naim Audio od sierpnia, z sugerowanymi cenami detalicznymi 11 999 PLN za NAIT XS 3 oraz 18 999 PLN za SUPERNAIT 3.