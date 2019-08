Google aktualizuje Android Auto

Aktualizacja Android Auto była zapowiadana już na tegorocznej konferencji Google I/O, ale skorzystać z niej mogli jedynie nieliczni użytkownicy. Dopiero teraz nowe funkcje samochodowego systemu trafią do wszystkich użytkowników.

Najwięcej zmian wprowadzono do interfejsu aplikacji. Dolny pasek został pozbawiony skrótów do najczęściej wykorzystywanych opcji, a zamiast tego stał się menu kontekstowym z przyciskiem Home, dostępem do notyfikacji i aktywacją Asystenta Google. Gdy na głównym ekranie wyświetlane jest okno nawigacji, w środkowej części paska znajdziemy przyciski pozwalające sterować odtwarzaniem muzyki, a gdy przywołamy na nie aplikację muzyczną, pasek zacznie wyświetlać informacje o nawigacji. Rozwiązanie to ma pomóc w wykonywaniu wielu czynności na ekranie bez konieczności przełączania się pomiędzy wieloma opcjami, co rozprasza uwagę.

Wszystkie aplikacje dostępne są z poziomu ekranu głównego. Na początku listy znajdują się apki, z których korzystamy najczęściej, a znajdująca się obok nich ikona Asystenta Google wskazuje na to, że można obsługiwać je za pomocą komend głosowych. Jeśli wybierzemy taką ikonkę, system poprosi nas o głosowe dokończenie zadania. Najważniejsze notyfikacje wysuwają się z górnej krawędzi ekranu; towarzyszą im przyciski umożliwiające zareagowanie na nie lub ich zignorowanie.

Kolejną przydatną nowością jest tryb ciemny, teraz ustawiany jako domyślny. Posiadacze większych wyświetlaczy systemów multimedialnych będą mogli natomiast otwierać aplikacje w trybie podzielonego ekranu. Niestety, aktualizacja oznacza również koniec wyświetlania Android Auto na ekranie smartfona – od tej pory z systemu będziemy mogli korzystać jedynie poprzez kompatybilne z nim samochody. Nowy Android Auto jest stopniowo udostępniany użytkownikom, a w ciągu kilku dni powinien znaleźć się u wszystkich. Aplikacja oficjalnie nie jest dostępna w Polsce, ale miejmy nadzieję, że wkrótce trafi do nas z nowymi opcjami.

