Mujjo ze specjalną ofertą na Black Friday

Black Friday to nie tylko okazja na dorwanie wymarzonego gadżetu w niższej cenie, ale także dobry moment na zakup akcesoriów. Holenderska marka Mujjo przygotowała z tej okazji specjalną ofertę.



Mujjo to producent luksusowych akcesoriów do smartfonów, tabletów i komputerów. W ofercie firmy znajdziemy etui do wszystkich najnowszych generacji iPhone’a, od 12 Pro Max i 12 mini, aż po starsze modele 8 Plus/7 Plus. Każda obudowa wykonana jest z odpowiedzialnie pozyskanej, roślinnie garbowanej skóry licowej i wyściełana miękką mikrofibrą o satynowym wykończeniu. Krawędzie etui delikatnie wystają ponad powierzchnię ekranu, dzięki czemu chronią one szkło przed mechanicznym zarysowaniem, a opcjonalna kieszeń tylna pomieści karty płatnicze lub dostępowe. Luksusowe etui dostępne są także dla posiadaczy smartfonów Samsung Galaxy S9 i S8.



Poza etui na telefony, marka Mujjo stworzyła także szereg gadżetów dla posiadaczy iPadów Air i Mini, jak również etui na MacBooki o przekątnej ekranu od 12 do 16 cali. Wszystkie propozycje to mieszanka trwałych i eleganckich materiałów oraz pieczołowitego wykończenia, dzięki czemu produkty posłużą nam przez długie lata. Na zimę przydadzą się także rękawiczki, w których możemy obsługiwać ekrany dotykowe. Są one wykonane w całości z materiału przewodzącego, więc pozwalają dotykać smartfona dowolną częścią dłoni, tak, jak będzie nam najwygodniej.



Z okazji nadchodzącego Black Friday, Mujjo proponuje specjalną ofertę. Jeśli w trakcie zakupów akcesoriów podamy kod #25off, możemy liczyć na 25-procentową zniżkę. Promocja obejmuje wszystkie produkty Mujjo i jest ważna od 25 listopada do 1 grudnia 2020 r. Warto pamiętać, że kod promocyjny obowiązuje jedynie na oficjalnej stronie producenta www.mujjo.com.