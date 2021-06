Mujjo ogłasza promocję na Dzień Ojca

Zbliża się Dzień Ojca, a wielu z nas nie ma jeszcze prezentów dla naszych bliskich. Z pomocą przychodzi Mujjo, które przygotowało specjalną promocje na swoje eleganckie akcesoria do iPhone’ów, iPadów i nie tylko.

W ramach promocji na dzień Ojca możemy kupić wszystkie produkty dostępne na oficjalnej stronie www.mujjo.com aż 15% taniej. Aby skorzystać ze zniżki, wystarczy wpisać specjalny kod promocyjny #dad. Warto się spieszyć, ponieważ promocja ograniczona jest czasowo – kod straci ważność po 21 czerwca 2021 roku.



Kolekcja Mujjo zawiera high-endowe etui na iPhone’a, MacBooka i iPada oraz rękawiczki przystosowane do obsługi ekranów dotykowych. Wszystkie produkty wykonane są z wysokiej jakości, ręcznie obrabianych materiałów takich jak skóra licowa, mikrofibra i filc, dzięki którym pozostaną eleganckie przez długie lata, a wraz z upływem czasu staną się odzwierciedleniem stylu życia używającej je osoby.



Wśród naszych faworytów znajduje się Full Leather Wallet Case for iPhone 12 – eleganckie etui, w pełni kompatybilne z technologią MagSafe i wyposażone w praktyczną kieszonkę na karty. Trudno przejść obojętnie także obok Sleeve for 13-inch Macbook Air & Pro. To designerskie, wytrzymałe etui na laptopa może z łatwością zastąpić aktówkę – dzięki wewnętrznym kieszonkom bezpiecznie schowamy w nim klucze, słuchawki czy karty bankowe.