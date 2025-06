My Chemical Romance świętują 21-lecie Three Cheers For Sweet Revenge

Legendarni reprezentanci emo rocka, My Chemical Romance, powracają z jubileuszową odsłoną swojego kultowego albumu Three Cheers For Sweet Revenge. Z okazji 21-lecia premiery ukazuje się deluxe edition płyty, wzbogacona o nowe miksy, koncertowe perełki i wyjątkowe wydania fizyczne. Wraz z reedycją zespół zaprezentował też odświeżoną wersję poruszającego teledysku do utworu The Ghost Of You.

Nowa edycja to nie tylko gratka dla wiernych fanów, ale i smakowity kąsek dla kolekcjonerów. Album został na nowo zmiksowany i zremasterowany przez uznanego producenta Richa Costeya (m.in. Muse, Biffy Clyro), a całość otrzymała również nową oprawę graficzną. Do sprzedaży trafiają różne formaty: CD, kolorowe winyle, wersja cyfrowa oraz spektakularny zoetropowy podwójny winyl, którego czwarta strona ozdobiona została specjalnym grawerem.

Wydawnictwo zawiera także cztery bonusowe nagrania koncertowe z legendarnej sesji dla BBC z 2005 roku – po raz pierwszy udostępnione wersje live I’m Not Okay (I Promise), Helena, The Ghost Of You, a także rarytas: You Know What They Do to Guys Like Us in Prison, dotąd znany jedynie z brytyjskiej strony B singla.

To jednak nie wszystko – odświeżono również klip do I’m Not Okay (I Promise), podkreślając jego znaczenie dla estetyki lat 2000. i wpływu MCR na kolejne pokolenia.

Reedycja Three Cheers For Sweet Revenge (Deluxe Edition) to hołd dla jednego z najważniejszych albumów alternatywnego rocka XXI wieku – i zarazem zaproszenie do sentymentalnej (choć wciąż głośnej) podróży w przeszłość.