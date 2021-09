Moshi prezentuje dwa nowe akcesoria

Niektóre gadżety istnieją po to, by uczynić nasze życie wygodniejszym. Do tej grupy zaliczają się także najnowsze propozycje Moshi – praktyczny hub USB-C oraz stylowy breloczek, do którego schowamy lokalizator AirTag.

Symbus Mini to idealne rozwiązanie dla posiadaczy lekkich i smukłych komputerów, które przeważnie nie mogą pochwalić się bogatą paletą złączy. Ten niewielki hub rozszerzy nasz wybór o gigabitowy port LAN, dwa USB-A 3.1, czytnik kart SD oraz microSD oraz pełnowymiarowy port HDMI. Ten ostatni okaże się szczególnie przydatny dla osób, które chcą pracować z zawartością wideo na dodatkowym monitorze: wspiera on zarówno rozdzielczość 4K w 60 kl./s, jak i przesyłanie obrazu HDR. Dodatkowy port USB-C umożliwi natomiast ładowanie baterii laptopa, gdy korzystamy z huba.



Dzięki smukłej, eleganckiej konstrukcji – urządzenie ma zaledwie 13 cm długości i 1,3 cm grubości – Symbus Mini będzie idealnie pasował do każdego ultrabooka. Zintegrowany przewód SnapTo może być bezpiecznie schowany na czas podróży w specjalnej, magnetycznej przegródce. Sprzęt objęty został 10-letnią gwarancją. Zapłacimy za niego 110 EUR (ok. 500 PLN).



Druga nowość, AirTag Key Ring, przeznaczona jest dla miłośników gadżetów od Apple. Wewnątrz tego eleganckiego breloczka wykonanego z wegańskiej, odpornej na wilgoć skóry, znajduje się miejsce na AirTaga – lokalizator z każdej strony chroniony będzie przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Antybakteryjna warstwa NanoShield potrafi neutralizować bakterie i wirusy, dbając o nasze bezpieczeństwo. Za pomocą wytrzymałego kółka ze stopu cynkowego, Air Tag Key Ring możemy przyczepić do dowolnego przedmiotu: plecaka, kluczy czy nawet zwierzęcej obroży. Gadżet dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych, brązowej i czarnej, i kosztuje 35 EUR (ok. 160 PLN).