Mio Cyclo Discover, czyli nowa seria nawigacji dla miłośników turystyki rowerowej

Polacy coraz chętniej przesiadają się na rower. Jeździmy nim do pracy, na zakupy, a ostatnio coraz większym zainteresowaniem cieszy się weekendowa turystyka. Dlatego firma Mio przygotowała serię dedykowanych nawigacji rowerowych Mio Cyclo Discover.

Sezon rowerowy rozpoczął się na dobre. Miłośników dwóch kółek możemy spotkać już nie tylko w mieście jadących do pracy czy sklepu. Od kilku lat rowerzyści z sakwą czy plecakiem pojawiają się na szlakach turystycznych czy leśnych ścieżkach.

Nawigacja nie tylko na rower

Infrastruktura rowerowa w Polsce bardzo szybko się rozwija, Świadczy o tym chociażby rosnąca popularność bikepackingu, czyli krótkich wycieczek rowerowych. Zmęczeni miejskim zgiełkiem Polacy coraz chętniej decydują się, by zabrać kilka najpotrzebniejszych rzeczy i spędzić wolny czas aktywnie na rowerze. Rosnące zainteresowanie bikepackingiem powoduje, że Polacy szukają rozwiązań, które ułatwią taką formę relaksu. Dowodem na to jest rosnąca popularność rowerów Gravelowych, trekkingowych, turystycznych oraz rowerów elektrycznych.

Firma Mio postanowiła stworzyć serię nawigacji rowerowych ,,Discover”, dedykowanej wszystkim miłośnikom turystyki rowerowej, bikepackingu oraz hikkingu. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom użytkownicy serii Discover zaplanują, zarchiwizują i udostępnią trasę dla przyjaciół. Na uwagę zasługuję również fakt, że na użytkowników serii ,,Discover” czekają preinstalowane mapy całej Europy. W wyższych modelach producent zadbał, by urządzenie łączyło się bezprzewodowo i wyposażył je w WiFi oraz Bluetooth. Dodatkowo seria jako pierwsza jest w pełni zsynchronizowana z najpopularniejszymi aplikacjami dedykowanymi turystyce rowerowej – Komoot i RouteYou. Połączenie z autorskim oprogramowaniem Mio Share sprawia, iż rowerzyści w końcu mogą schować swój smartfon do kiszeni. Dzięki RouteYou, użytkownicy uzyskają dostęp do ponad 2 milionów gotowych tras z całej Europy. Wśród nich znajdują się szlaki miejskie, górskie, motorowe, czy te dedykowane miłośnikom pieszych wędrówek, a nawet przeznaczone do jazdy konnej. Dzięki Komoot. użytkownik planując trasę może dostosować ją do posiadanego roweru, preferowanej nawierzchni, kąta nachylenia trasy, czy czasu jaki ma przeznaczony na dany przejazd. W serii Discover można również samemu wgrywać posiadane mapy i trasy. Jest to możliwe dzięki obsłudze przez urządzenie plików GPX oraz aplikacji Mio Share.

Daj się zaskoczyć

To, co wyróżnia nową serię nawigacji rowerowych Mio Cyclo Discover to nowe podejście do tego typu urządzeń. Wyposażenie ich w nowe funkcję sprawia, że wycieczki rowerowe nabierają innego wymiaru. Jedną z nich jest funkcja ,,Surprise Me”, dzięki której odkryjemy nieznane wcześniej zakątki swojej okolicy. Za jej pomocą możemy pozbyć się poczucia rutyny, które zazwyczaj narasta w trakcie sezonu rowerowego. Jest ona najczęściej spowodowana przez pokonywanie ciągle tej samej trasy. Wystarczy, że za pomocą „Surprise Me” określisz odległość jaką chcesz przebyć lub czas jaki masz przeznaczony na daną wycieczkę, a Mio Cyclo Discover wyznaczy 3 różne trasy, które pozwolą na nowo odkryć na pozór znane przez Ciebie miejsca.

Nie zapomnij

Jednym ze zdań, których już nigdy nie wypowiesz w trakcie użycia swojego Mio Cyclo Discover jest ,,To było chyba gdzieś tutaj”. Jest to możliwe dzięki funkcji „NeverMiss”, która czyni produkty z serii Discover idealnymi urządzeniami dla wszystkich miłośników rowerowych wypraw. Bardzo często podczas przejażdżek lubimy odwiedzać miejsca, w których już kiedyś byliśmy. Nie jest ważne czy to mały przydrożny sklep, lokalna atrakcja turystyczna, punkt POI – wystarczy, że przed wyjazdem współrzędne tych punktów wprowadzimy do naszego urządzenia, a za sprawą „NeverMiss” nasze Mio Cyclo uwzględni je w planowaniu trasy.

Dwa modele

W lipcu w ramach serii Cyclo Discover firma Mio zaprezentuje dwa modele Mio Cyclo Discover oraz Mio Cyclo Discover Plus.

Nawigacja Mio Cyclo Discover to niewielkie, wodoodporne urządzenie, które dzięki wbudowanej baterii może nam towarzyszyć w podróży przez niemal 10 godzin. Nawigacja posiada czytelny, 3,5-calowy kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości 320 x 480 pix Urządzenie ma wbudowaną bazę punktów POI, lokalizacji oraz możliwość personalizacji ekranu. Kolejnym urządzeniem z rodziny Cyclo Discover jest Mio Cyclo Discover Plus, który jest rozbudowaną wersją powyższego modelu. Charakteryzuje się większym 4-calowym wyświetlaczem o rozdzielczości 360 x 600 pix, zaś bateria pozwala pracować urządzeniu nawet do 15 godzin. Dodatkowo Mio Cyclo Discover Plus posiada system informacji o utrudnieniach na drodze, przekaże nam informacje o tym, na jakiej wysokości nad poziomem morza się znajdujemy. Dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth na swoim ekranie poinformuje nas o przychodzących na nasz smartfon połączeniach, wiadomościach SMS, czy komunikatów z portali społecznościowych jak Facebook, Tweeter lub komunikator Whats APP. Natomiast wbudowany moduł WiFi zagwarantuje bezproblemowe przeglądanie i planowanie swoich tras za pomocą tabletu czy komputera. Mio Discover można znaleźć u partnerów handlowych w cenie 1 049, natomiast model Mio Discover Plus jest dostępny w cenie 1 499 PLN.