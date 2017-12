32 cale całkowitej immersji, czyli pierwszy zakrzywiony monitor dla graczy od iiyama

W ofercie japońskiej firmy iiyama pojawił się nowy, gamingowy monitor – model G-MASTER G3266HS-B1 z serii Gold Phoenix. 32-calowy panel został tak zaprojektowany, by zagwarantować wrażenie całkowitego zatopienia się w świecie gry.

Japońscy projektanci tym razem skupili się na odczuciach, które ma zaoferować monitor. Specyfikacja techniczna została podporządkowana idei jak najpełniejszego zespolenia gracza ze światem, do którego przenosi go dana gra. G-Master G3266HS oferuje więc największą przekątną ze wszystkich dotychczas wprowadzonych na rynek monitorów z tej serii. 32 cale, czyli 80 cm to wystarczająco dużo, by monitor skutecznie odgrodził nas od rzeczywistości. Jeśli dodamy do tego fakt, że matryca jest zakrzywiona, zyskujemy uczucie, że świat gry nas dosłownie otacza. Sam współczynnik zakrzywienia wynosi 1800R i jest inspirowany kształtem ludzkiego oka, co gwarantuje uczucie naturalności podczas patrzenia na ekran.

Dodatkowo monitor G-Master G3266HS Gold Phoenix wyposażono w matrycę VA. Oferuje ona doskonałe odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia, co biorąc pod uwagę jej wielkość ma niebagatelne znaczenie.

Technologia AMD FreeSync™ (która eliminuje zacięcia w odtwarzaniu najbardziej skomplikowanych animacji) i częstotliwość odświeżania 144Hz gwarantują płynny obraz. Przydatnym dodatkiem jest również funkcja OverDrive, która eliminuje nieostrości podczas wyświetlania szczególnie dynamicznych obrazów, użytkownik może sam zdecydować, czy ma być ona aktywna. Funkcja redukcji niebieskiego (najbardziej szkodliwego) światła dba o zdrowy wzrok użytkownika.

G-Master G3266HS wyświetla obraz w rozdzielczości Full HD 1080p i oferuje komplet wejść: VGA, DVI, HDMI oraz DisplayPort. Panel ma również wbudowane głośniki oraz specjalny uchwyt z tyłu obudowy, umożliwiający umieszczenie na nim słuchawek. Cenę monitora ustalono na 1 900 PLN. Więcej informacji znaleźć można na stronie producenta.