Microsoft: HoloLens nareszcie w Polsce

Do tej pory HoloLens był nieco niszowym produktem – przez pierwsze kilka miesięcy swojej obecności na rynku dostępny był jedynie w wersji deweloperskiej, a potem w jedynie 10 regionach. Aby zwiększyć popularność i dostępność sprzętu Microsoft ogłosił, że wprowadza HoloLens do kolejnych 29 krajów, w tym Polski.

HoloLens to gogle działające w microsoftowskim systemie Windows Mixed Reality. W zamyśle twórców mają one nie tylko służyć jako platforma rozrywkowa, ale również narzędzie pracy profesjonalistów różnych dziedzin. Póki co HoloLens wykorzystywany jest głównie do optymalizacji procesu projektowania i wizualizacji nowych produktów. Z „rzeczywistości mieszanej” korzystają na razie Ford, Thyssenkrupp czy Stryker. W planach jest również opracowanie oprogramowania dla chirurgów, które miałoby wyświetlać istotne parametry w polu widzenia lekarza, nie przysłaniając jednocześnie jego pola widzenia. Uzyskana przez gogle certyfikacja IP50 potwierdza ich odporność na pył, przez co mogą być używane jako okulary ochronne w niektórych laboratoriach.

Kiedy HoloLens wejdzie na polski rynek? Microsoft podaje wstępną datę: 1 grudnia 2017. Zamówienia można składać przez oficjalny serwis HoloLens (chociaż bardzo trudno jest znaleźć jakiekolwiek namiary – podpowiadamy, są ukryte w FAQ). Pozostaje pytanie: czy HoloLens odniesie sukces, czy też może podąży ścieżką „hajpowanego”, acz w praktyce mało ciekawego Kinecta?