Miary Zo – „Bóg Walki Odrodzony” wkracza do TEKKEN 8

Bandai Namco ujawniło zwiastun nowej postaci do TEKKEN 8 – Miary Zo, nazywanej „Fighting God Reborn”. To ostatnia zawodniczka z drugiego sezonowego przepustki, która dołączy do gry 5 grudnia 2025 roku. Posiadacze Character Passa otrzymają wcześniejszy dostęp już 2 grudnia.

Postać emanuje radością i otwartością – walka jest dla niej sposobem na poznawanie ludzi i budowanie relacji. Wszystkich przeciwników nazywa z czułością „BFFs” (battle friends forever). Towarzyszą jej dwa lemury – Vanilla i Cacao, uznawane za posłańców Srebrnego Boga Walki.

Wraz z premierą Miary Zo do gry trafi także nowa arena – Baobab Horizon, inspirowana podróżami zespołu deweloperów do Madagaskaru. Gracze zmierzą się tu pośród majestatycznych baobabów i dzikiej fauny. Scena będzie dostępna dla posiadaczy Year 2 Character and Stage Pass lub do osobnego zakupu.